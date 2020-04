Red Dead Redemption 2 in arrivo su Xbox Game Pass

Rockstar e Xbox hanno appena annunciato una notizia certamente positiva per tutti i possessori di Xbox One. Red Dead Redemption 2, il capolavoro western di Rockstar Games, arriverà il 7 maggio sul servizio in abbonamento Xbox Game Pass per console. Questo va ad aggiungersi agli altri titoli in arrivo ad aprile e a tutti quelli che verranno aggiunti nel corso del mese di maggio che si preannuncia davvero “imponente” dal punto di vista dei giochi.

Red Dead Redemption 2 (2018)

Red Dead Redemption 2 è uscito durante l’ottobre del 2018, si tratta di un open world ambientato nel 1899 e che vede le ultime fasi del cosiddetto “vecchio west”. Vestiamo i panni di Arthur Morgan, un fuorilegge vagabondo, che insieme alla propria banda, sfugge per cercare di trovare pace e tranquillità da una banda rivali e dai federali, decisi più che mai a dargli la caccia. La storia è un continuo susseguirsi di eventi e situazioni emozionanti, contornati da un mondo di gioco estremamente realistico e dinamico. Uno dei prodotti più incredibili di questa generazione di console, un videogioco che noi abbiamo esaltato nella nostra recensione, valutandolo con un sonoro ed esaltante 10. Se amate i giochi non potete quindi perdere l’opportunità di giocare a questo incredibile titolo, magari dando una possibilità anche a Red Dead Online, modalità multiplayer della produzione. Red Dead Redemption 2 è anche una delle esperienze visivamente più impressionanti viste sulla console Microsoft, in particolar modo One X, non perdete quindi l’opportunità di rifarvi gli occhi.

Sfortunatamente l’arrivo del gioco, deve far posto anche ad una partenza illustre. Grand Theft Auto V lascerà il servizio proprio il 7 maggio, per lasciare lo slot a Red Dead Redemption 2. Se avete intenzione di finire la storia del gioco, quindi, vi conviene farlo prima di quella data, altrimenti potete sempre acquistarlo con il 20% di sconto donato dall’abbonamento stesso. Diteci, siete contenti di questa nuova introduzione? O preferivate GTA V?