Red Dead Redemption 2: ecco come funziona al minimo della grafica

Red Dead Redemption 2 nella sua versione PC è ancora molto discusso sotto il profilo delle prestazioni. Lo YouTuber The LowSpecGamer ha fatto però qualcosa di diverso dal solito: invece di mostrare il gioco al massimo dei requisiti come di solito si fa in questi casi, si è divertito a portare al minimo le impostazioni grafiche.

Il risultato è stato ottenuto innanzitutto impostando al minimo le opzioni che si possono selezionare direttamente in Red Dead Redemption 2. The LowSpecGamer ha spiegato che per ridurre al minimo la grafica servono delle mod ma qualche risultato si può raggiungere modificando anche il file system.xml. Il risultato viene mostrato in video che ci riporta ai tempi della prima PlayStation (e magari a qualche anno prima).

Il risultato è abbastanza evidente: modelli dei personaggi senza dettagli e senza volto, carri che scompaiono e ancora laghi privi di acqua. Effetti piuttosto bizzarri si ottengono anche nel corso delle cutscene in cui il gioco carica i modelli dettagliati dei personaggi in maniera casuale. Come mostrato dal video, nei test di The LowSpecGamer sono capitati casi di gruppi in cui solo un personaggio si presentava con un modello poligonale ridotto al minimo e situazioni del tutto opposte. Aldilà di questi divertenti esperimenti che richiedono comunque un minimo di competenza tecnica, vi ricordiamo che con l’arrivo della versione PC abbiamo provato Red Dead Redemption 2 con diverse schede video.

Pochi giorni fa Rockstar Games aveva rilasciato una patch di 2.91 GB per tentare di risolvere i problemi del porting su computer ma diversi giocatori hanno continuato a segnalare ancora qualche difficoltà. Gli sviluppatori si sono scusati per i disagi aggiungendo di essere al lavoro per trovare una soluzione agli scatti (stuttering) che si verificano durante il gioco. Insieme alle scuse, Rockstar ha deciso di dare sino alle festività natalizie a tutti i giocatori della versione PC di Red Dead Redemption 2 una serie di contenuti per Red Dead Online come il Prieto Poncho e munizioni varie.