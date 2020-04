Red Dead Redemption 2, una mod aggiunge nuove missioni da cacciatore di taglie

Si sa, il mondo del PC gaming è sempre stato magico per ciò che lo contraddistingue, ma tra le sue tante caratteristiche, ce n’è una dedicata principalmente a questa piattaforma: la possibilità di poter aggiungere le mod ad un videogioco. In passato, abbiamo visto arrivare tantissime mod tra le più svariate per titoli come GTA San Andreas, GTA 5, Fallout 3 e 4, Skyrim e molti altri. Alcune di queste mod vanno a modificare nettamente il cuore stesso del gioco, aggiungendo tonnellate di nuove missioni, contenuti e attività nel mondo del gioco. Tuttavia, tra i tanti giochi disponibili per PC, uno in particolare, finora, non è stato considerato particolarmente dai modder, ovvero Red Dead Redemption 2.

Abbiamo avuto la possibilità di saggiare la vastità del gioco in diversi modi, come la trasformazione del protagonista in Walter White di Breaking Bad da parte di un giocatore, che ha semplicemente cambiato capelli e abbigliamento ad Arthur Morgan. Per ora, Red Dead Redemption 2 non ha ricevuto molte mod a causa di un supporto limitato di questa feature da parte di Rockstar; tuttavia, tra le poche che si hanno a disposizione, ecco che da poco è stata aggiunta una nuova mod che aggiunge alla grandezza del titolo quattro nuove missioni da cacciatore di taglie.

Per attivare tali missioni all’interno di Red Dead Redemption 2, basterà semplicemente recarsi in una zona della mappa in cui sono stati affissi i nuovi annunci delle taglie, trovare il bersaglio, catturarlo e portarlo alla stazione di polizia indicata: nulla di nuovo tutto sommato, si tratta delle stessa prassi da seguire per le normali missioni da cacciatore di taglie già presenti nel titolo. Stando a quanto dichiarato dall’autore di questa mod, inoltre, gli annunci delle taglie sono stati collocati in zone diverse rispetto a quelle dove si possono trovare le taglie di base nel gioco, questo per evitare che gli annunci stessi possano collidere con quelli già presenti.

A breve, il supporto alle mod in Red Dead Redemption 2 sarà aumentato, una volta che la casa produttrice implementerà OpenIV, lo stesso modding tool utilizzato per GTA 5, GTA 4 e così via, quindi c’è da aspettarsi sicuramente l’arrivo qualche mod pazza e stravagante nel gioco.