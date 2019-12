Red Dead Redemption 2: una mod PC aggiunge una Modalità a Orde

Arrivato su PC, Red Dead Redemption 2 è finito al centro delle attenzioni dei modder in pochi attimi. Nell’ultimo mese gli appassionati si sono dati da fare per proporre varie modifiche e aggiunte dedicate all’avventura western di Rockstar Games. Ora, vi proponiamo un’altra mod, la quale introduce una modalità di gioco aggiuntiva, una sorta di sfida a Orde.

Il nome ufficiale è “TheyKeepComing” mod, ovvero “Continuano ad arrivare”. I giocatori devono continuare a combattere orde di avversari all’interno del cimitero di Saint Denis: l’unico modo per terminare la partita è essere sconfitti. La mod è impostata in modo tale da mantenere sempre lo stesso numero di nemici: appena ne elimini uno, un altro viene generato. È possibile personalizzare il numero di nemici massimi in contemporanea presenti nella partita.

Ovviamente l’obbiettivo è cercare di sopravvivere più a lungo ed eliminare più nemici possibili. Alla fine dello scontro, la mod ci indica il numero di avversari sconfitti e il nostro tempo: il creatore di questa modalità Orde per Red Dead Redemption 2 invita tutti a condividere il proprio risultato.

La mod può essere scaricata su Nexus Mods, precisamente a questo indirizzo. Non crediamo vi siano dubbi, ma specifichiamo che le mod funzionano solo con la versione PC di Red Dead Redemption 2. Il gioco di Rockstar Games è attualmente disponibile anche su console (ovvero PlayStation 4 e Xbox One) e Google Stadia. Diteci, cosa ne pensate di questa aggiunta? “TheyKeepComing” vi interessa, oppure credete che il gioco in versione base proponga già sufficienti contenuti?