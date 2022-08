Red Dead Redemption 2 è forse uno dei giochi più ricco di dettagli di sempre. Tra i genitali del cavallo che si allargano e si rimpiccioliscono in base alla temperatura dell’ambiente di gioco fino alla decomposizione dei cadaveri, il gioco di casa Rockstar Games ha dimostrato come il team di sviluppo statunitense sia alla ricerca maniacale di quel dettaglio che aiuta i giocatori a immergersi ancora di più nel loro hobby preferito. Non tutto, però, va per il verso giusto.

Immagini di Red Dead Redemption 2

Come dimostrato da un recente video su YouTube, infatti, c’è un modo per annullare qualsiasi danno da caduta, anche se è abbastanza disguosto. In pratica, basta far vomitare uno dei protagonisti un attimo prima di cadere. In questa maniera, il personaggio cadrà in piedi e tra le due animazioni, quella della caduta e appunto quella del rigurgito, prevarrà la seconda. Oltre ad annullare qualsiasi danno (e così come la morte), la caduta risulta addirittura accelerata.

Il filmato che dimostra questo strano bug è disponibile su YouTube (e voi lo potete trovare subito qui in basso), ma vi avvisiamo che potrebbe non farvi piacere. Nel video, infatti, Arthur cade rimanendo bloccato nella posizione utilizzata per rigurgitare, con il vomito che per qualche strana ragione segue una sorta di gravità opposta: tutto ciò che il protagonista rigetta va infatti verso l’alto e non verso il basso. Piccole curiosità di un mondo sì vivo, ma che comunque risponderà sempre ad alcune leggi programmate dagli uomini.

Lanciato nel 2018, Red Dead Redemption 2 è diventato uno dei must have di casa Rockstar Games. Se il single player è stato premiato come uno dei migliori mai prodotti dal team di sviluppo, la stessa cosa non si può dire per la sua componente online, abbandonata oramai a se stessa da diversi anni. Si tratta forse di un’occasione sprecata, che in tanti utenti già rimpiangono e continueranno probabilmente a farlo fino al prossimo Grand Theft Auto.