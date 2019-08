Red Dead Redemption 2: Rockstar svela le vendite milionarie, novità per l’online in arrivo

Red Dead Redemption 2 è un gioco di successo e ora Rockstar Games e Take-Two svelano quanti milioni di copie sono stati distribuiti.

Il 2018 è stato un anno denso di giochi di qualità e tra i molti non possiamo non citare Red Dead Redemption 2, l’epopea western creata da Rockstar Games. Il gioco ha ottenuto un enorme consenso di critica e di pubblico e, ora, sappiamo ufficialmente l’esatta mole di questo successo: 25 milioni di copie distribuite (dato aggiornato al 30 giugno 2019).

Red Dead Redemption 2 aveva raggiunto i 17 milioni di copie distribuite già al lancio, nell’ottobre 2018, toccando quota 23 milioni entro il 31 dicembre 2018. Alla fine di aprile 2019 aveva superato i 24 milioni e ora può vantare ben 25 milioni di copie. Tutti questi valori, bisogno sottolinearlo, indicano le copie “distribuite”, non quelle “vendute”, ma nondimeno si tratta di un risultato ragguardevole.

Rockstar Games gioisce non solo delle vendite del gioco, ma anche per il fatto che queste aumentano il numero di giocatori della componente multiplayer Red Dead Online, inclusa all’interno di Red Dead Redemption 2. Secondo le dichiarazioni del CEO di Take-Two, ovvero la compagnia madre di Rockstar Games, il lato multigiocatore sta proseguendo positivamente e, in unione a GTA Online (che ha visto il rilascio di una nuova espansione), raggiungerà un nuovo record di introiti durante l’attuale anno fiscale.

Il CEO ha affermato che i giocatori possono aspettarsi “molti” nuovi contenuti sia per Red Dead Online che per GTA Online. Per quanto riguarda Grand Theft Auto 5, Take-Two ha svelato che il numero di copie distribuite è superiore a 110 milioni. Sono stati indicati anche i risultati di altri grandi franchise della società:

NBA 2K19 : 12 milioni di unità spedite, è già il gioco di sport più venduto di 2K;

: 12 milioni di unità spedite, è già il gioco di sport più venduto di 2K; Civilization VI : 5.5 milioni di unità spedite, è il gioco più rapidamente venduto della serie;

: 5.5 milioni di unità spedite, è il gioco più rapidamente venduto della serie; Borderlands: il franchise ha spedito 48 milioni di unità, con Borderlands 2 che da solo vale 22 milioni di copie.

Pare quindi che Take-Two possa gioire dei risultati raggiunti dalle varie software house di sua proprietà. Diteci, voi cosa ne pensate di Red Dead Redemption 2? Credete che meriti il successo ottenuto?