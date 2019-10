Red Dead Redemption 2 su PC: miglioramenti tecnici e nuovi contenuti, ecco i dettagli ufficiali

Red Dead Redemption 2 potrà contare su miglioramenti tecnici per la versione PC, con anche nuovi contenuti. Ecco tutti i dettagli ufficiali.

Ormai lo sanno anche i muri: Red Dead Redemption 2 arriva su PC. Il gioco di Rockstar Games sarà disponibile sul Rockstar Games Launcher con una serie di bonus preorder, ma sarà rilasciato anche su Steam (un po’ dopo) e su Epic Games Store. Non manca inoltre una versione dedicata a Google Stadia, ovvero il servizio di game streaming del colosso di Mountain View. La domanda ora è: quanto sarà diversa questa versione PC rispetto a quella console?

Attualmente, purtroppo, non è possibile vedere screenshot o filmati dedicati, in quanto Rockstar non li ha condivisi. Lo sviluppatore ha però rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito alla resa grafica e ai nuovi contenuti in arrivo. Ecco le parole di Rockstar: “Come primo gioco della serie di Red Dead Redemption a sbarcare su PC, Red Dead Redemption 2 vanterà una serie di miglioramenti tecnici e grafici volti ad aumentare il coinvolgimento del giocatore, oltre a nuove missioni Cacciatore di taglie, missioni Covo della banda, armi e altro ancora.”

Ovviamente non mancherà anche Red Dead Online, il quale non sfigurerà in alcun modo rispetto alla versione console. La modalità multigiocatore sarà “corredata di tutti i miglioramenti già pubblicati e i più recenti aggiornamenti ai contenuti, tra cui Professioni della frontiera e i Ruoli di Cacciatore di taglie, Commerciante e Collezionista, con i quali è possibile ottenere ricompense uniche.”

Diciamo che tutti quanti davamo per scontato la presenza di “miglioramenti tecnici e grafici”, ma è positivo che Rockstar l’abbia precisato. In ogni caso, potremo giudicare con i nostri occhi a partire dal 9 ottobre, data nella quale saranno condivisi i primi screenshot, oltre ai requisti. Diteci, quanto pensate sarà bello Red Dead Redemption 2 su PC?