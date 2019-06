Red Dead Redemption 2 su PC: Take-Two non dice no

Red Dead Redemption 2 arriverà mai su PC? Secondo quanto riportato dal CEO di Take-Two, non ci sarebbero problemi a lavorare a questo progetto.

Red Dead Redemption 2 è uno dei giochi più amati dello scorso anno e, ora che Red Dead Online è finalmente uscito dalla fase di Beta, i giocatori di tutto il mondo continuano ad amarlo anche adesso. Purtroppo, solo l’utenza console ha avuto la fortuna di divertirsi nel Far West immaginato da Rockstar Games. La versione PC è spesso soggetta a rumor, ma nulla di ufficiale è stato detto.

Recentemente, il CEO di Take-Two (compagnia madre di Rockstar e distributore di Red Dead Redemption 2) ha parlato agli investitori e ha commentato una possibile uscita del gioco su PC: secondo quanto affermato, non ci sarebbero problemi a rilasciare il titolo su computer.

Purtroppo, questo è tutto quello che il CEO ha voluto dire a riguardo. Il dirigente ha sempre affermato che deve essere Rockstar stessa a parlare della possibilità di una versione PC di Red Dead Redemption 2: questa nuova “presa di posizione”, per quanto limitata, è già un cambiamento.

Questo ovviamente non vuol dire che Rockstar stia lavorando al titolo, o addirittura che sia pronta ad annunciarlo. Detto ciò, sappiamo tutti che GTA 5 ha ottenuto una versione PC dopo diverso tempo (addirittura, dopo il porting da PS3/Xbox 360 a PS4/Xbox One), ottenendo comunque un enorme successo. Tutti quanti diamo per “scontato” l’arrivo di una versione PC di Red Dead Redemption 2, visto anche che sulle sole console ha piazzato 24 milioni di copie.

Probabilmente, l’obbiettivo di Rockstar è di proporre una versione potenziata del gioco che sfrutti la potenza dei PC di fascia alta, mettendo anche a disposizione Red Dead Online in uno stato già definitivo: il servizio continua a evolversi su console e Rockstar vorrà di certo replicare il successo di GTA Online. Si tratta però solo di speculazioni e non di informazioni ufficiali: tutto quello che possiamo fare è attendere novità da parte di Rockstar; la società non sarà presente all’E3 2019, quindi dovremo probabilmente aspettare ancora un po’.