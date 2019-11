Red Dead Redemption 2 su PC: consigli ufficiali per risolvere i crash

Red Dead Redemption 2 su PC sta avendo qualche problema, sia in termini di crash che di bug. Ora, Rockstar Games dà qualche suggerimento.

Come vi abbiamo già raccontato ieri sera, le prime ore di Red Dead Redemption 2 su PC sono state alquanto problematiche. Pare proprio che il gioco non sia stato ottimizzato alla perfezione e molti utenti segnalano bug di vario tipo e, ancora peggio, crash all’avvio. Ovviamente non esiste una soluzione definitiva che non sia un aggiornamento; al tempo stesso, però, Rockstar Games ci dà alcuni consigli.

Se avete problemi di crash di Red Dead Redemption 2 su PC, Rockstar Games consiglia di:

Aggiornare i driver della scheda video, visto che pare che sia la causa principale dei problemi. I driver da scaricare sono i GeForce GameReady 441.12 o superiore, o i Radeon 19.11.1 o superiori, a seconda della vostra scheda, ovviamente.

Disattivare temporaneamente l’antivirus, pratica comunque da non prendere sottogamba

Aggiornare il Rockstar Games Launcher, solo dopo aver chiuso qualsiasi gioco attivo ovviamente

Cancellare tutti i dettagli del profilo del Rockstar Games Launcher dal menù delle impostazioni

Eseguire il file RDR2.exe (che si trova nella cartella nella quale è stato istallato il gioco) come amministratore

Ovviamente, come già detto, non si tratta di una soluzione definitiva, ma se in tal modo è possibile almeno diminuire la frequenza dei problemi, tanto meglio. Se con queste pratiche non riuscite a migliorare le vostre sessioni di gioco con Red Dead Redemption 2, l’unica soluzione è attendere un aggiornamento ufficiale tramite patch.

Non ci sono date precise per l’arrivo dell’update, ma speriamo di non dover attendere troppo. Vi ricordiamo infine che Red Dead Redemption 2 sarà disponibile anche su Google Stadia nel mese di novembre: la piattaforma di Mountain View sarà distribuita a partire dal 19 novembre 2019 (le spedizioni partiranno nell’ordine di prenotazione, iniziando con la Founder’s Edition). Speriamo solo che in tale versione non ci siano problemi.