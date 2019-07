Red Dead Redemption 2 su PC: trovato un riferimento nel Rockstar Social Club?

Red Dead Redemption 2 è pronto per arrivare su PC? Non sembra ancora il momento, ma il Rockstar Social Club potrebbe avere un indizio per noi.

Red Dead Redemption 2 è uno dei grandi giochi dello scorso anno (e anche di questo, se contiamo Red Dead Online). L’opera di Rockstar Games ha combattuto ad armi pari con un gigante come God of War, l’esclusiva PS4 di SIE Santa Monica Studio. RDR 2 è apprezzato da tutti i giocatori o, per essere più precisi, da tutti quelli console, visto che, al pari del primo capitolo, non è stata realizzata una versione PC.

Si tratta per certo di una mancanza non da poco. Attualmente, inoltre, non sono ancora stati annunciati piani relativi a una conversione per computer. Certo, ai tempi di Grand Theft Auto V è accaduto qualcosa di simile: GTA 5 è stato dopo un po’ di tempo portato su PC, oltre che su console di attuale generazione, quindi potremmo “dare per scontato” che lo stesso avvenga con Red Dead Redemption 2. A conti fatti, però, sono solo congetture di noi appassionati e senza qualche prova concreta non possiamo sperare troppo. Ora, forse, ne abbiamo una.

Come potete vedere dal tweet qui sopra, l’utente Twitter JakoMako51 ha scovato all’interno del codice sorgente del sito ufficiale del Rockstar Social Club una linea di codice che potrebbe fare riferimento proprio a una versione PC di Red Dead Redemption 2. Possiamo infatti leggere “RDR2_PC”. Va detto che è un accenno abbastanza vago e la sigla “PC” potrebbe fare riferimento a moltissime altre cose.

Al tempo stesso, è innegabile che una conversione o una “rimasterizzazione” del gioco non sarebbe affatto sgradita al pubblico, sopratutto dopo l’arrivo di PS5 e Xbox Scarlett. Per ora rimaniamo ancora nel regno delle speculazioni. Diteci, vi piacerebbe vedere Red Dead Redemption 2 su PC?