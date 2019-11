Red Dead Redemption 2: sono già online le prime Mod

Red Dead Redemption 2 è uscito da qualche ora su PC e sono già disponibili due mod, una estetica e una dedicata a un revamp grafico.

Red Dead Redemption 2 è uscito su PC solamente un’ora fà, ma a quanto pare i modder si sono già messi in moto per dare ai videogiocatori almeno un paio di Mod fin dal giorno del day one su PC. Dato il rilascio dell’open world western sulle piattaforme Rockstar Games Launcher e Epic Games Launcher, gli appassionati si chiedevano già giorni addietro quando sarebbero apparse le prime Mod per il gioco.

La prima Mod aggiunge solamente un elemento d’estetica molto semplice, che consente al giocatore di far indossare ad Arthur Morgan una di maschera di Joker, ispirata ovviamente al recente film uscito al cinema diretto da Todd Phillips. I creatori di questa Mod, i RedDeadModders, avevano affermato di non essere sicuri del processo di installazione a causa del fatto che il gioco non era ancora disponibile quando avevano sviluppato la Mod.

Inoltre, c’è già anche un’altra mod caricata su Mod Nexus da haskeer212. Questa mod si intitola “RDR2 Photorealistic reshade” e va a migliorare i colori, le ombre, la mappatura dei toni e la nitidezza all’interno di Red Dead Redemption 2. Insomma, l’arrivo del western di Rockstar Games su PC ha già aperto le porte alle prime Mod e sappiamo che questo sarà solo l’inizio, aspettando di vederne di più curiose e particolari.

Vi ricordiamo che Red Dead Redemption 2 è già disponibile su Rockstar Launcher ed Epic Games Store. Inoltre il gioco è atteso anche sulla piattaforma di gaming in streaming Google Stadia appena il servizio verrà reso disponibile il prossimo 19 novembre. Cosa pensate delle prime due Mod di Red Dead Redemption 2? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.