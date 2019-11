Red Dead Redemption 2: ecco a che ora il gioco verrà sbloccato su Rockstar Launch ed Epic Store

Rockstar Games ha annunciato l'orario di sblocco di Red Dead Redemption 2, quando i giocatori di tutto il mondo potranno accedere al titolo su PC.

Red Dead Redemption 2 è stato uno dei videogiochi più atteso ed apprezzato dell’anno scorso, ed ora il titolo Rockstar Games sta per giungere anche su PC. Dopo il rilascio dei trailer è stato confermato nei giorni scorsi che su PC il gioco includerà una feature assente su console: la modalità foto.

Stamattina Rockstar ha fatto sapere l’orario di sblocco per Red Dead Redemption 2 su PC. Il gioco, che verrà lanciato quest’oggi su PC, sarà disponibile più tardi di quanto i giocatori sperassero. Rockstar ha infatti confermato che i giocatori di tutto il mondo potranno accedere al gioco dalle 14:00, ore italiane.

L’orario di sblocco vale sia per il Rockstar Launcher che per l’Epic Games Store, le uniche due piattaforme su cui Red Dead Redemption 2 sarà disponibile fino a quando non arriverà su Steam a dicembre e su Google Stadia appena la piattaforma per il gaming di Google prenderà il via il prossimo 19 novembre.

Il preload del gioco è già stato reso disponibile e in più la versione per PC di Red Dead Redemption 2 sarà fornita di una serie di miglioramenti come il supporto della risoluzione fino a 8K, framerate sbloccati, un variegato menù di impostazioni personalizzabili e una modalità foto. Siete pronti per avventurarvi nella frontiera insieme ad Arthur Morgan e alla banda di Dutch? Avete intenzione di rigiocare il titolo anche se l’avete già apprezzato su console? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.