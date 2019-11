Red Dead Redemption 2 arriva su Stadia: ecco gli extra inclusi

Da ieri è disponibile finalmente Google Stadia, il nuovo servizio di game streaming del colosso di Mountain View. La reazione della stampa internazionale è stata alquanto tiepida e ancora adesso molti utenti che hanno preordinato il bundle Founder’s Edition non hanno ricevuto accesso alla piattaforma. Perlomeno, sappiamo già quali sono i giochi disponibili e il loro costo: uno dei più interessanti è di certo Red Dead Redemption 2.

Il titolo di Rockstar Games è infatti disponibile anche su Google Stadia, oltre che su console e PC. La nuova versione di Red Dead Redemption 2, inoltre, include una serie di contenuti extra non presenti su console. Si tratta delle stesse aggiunte introdotte nella versione PC del gioco, ovvero nuove missioni Caccia alla taglia, covi delle bande, personaggi, tesori, armi e razze di cavalli.

Ricordiamoci inoltre che Red Dead Redemption 2 include anche l’accesso a Red Dead Online, la modalità multigiocatore. Rockstar Games ha annunciato che tutti coloro i quali effettueranno l’accesso entro il 16 dicembre 2019 riceveranno 25 lingotti d’oro in omaggio. I lingotti permettono di acquistare armi ed elementi estetici per il proprio personaggio, così da partire avvantaggiato nell’esplorazione della frontiera.

Le novità, però, non finiscono qui perché la versione Stadia di Red Dead Redemption 2 include anche una nuova modalità Foto: è possibile catturare immagini nella Storia (non online, quindi) e applicare vari filtri, adesivi e testi, per poi condividerle sul Social Club. A questo si aggiunge un bonus di acquisto: se si compra il gioco su Stadia entro il 31 dicembre 2019 si otterranno contenuti extra per la modalità Storia (Kit di sopravvivenza del fuorilegge, un Cavallo da guerra, una mappa del tesoro e molto altro).

Diteci, cosa ne pensate di Red Dead Redemption 2? Acquisterete la versione Stadia, oppure non vi interessa?