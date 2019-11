Red Dead Redemption 2: la versione Steam ha una data di uscita

Red Dead Redemption 2 è uno dei migliori giochi dello scorso anno, ma si può dire lo stesso anche del 2019 visto che l’avventura western di Rockstar Games ha vissuto un vero e proprio secondo lancio su PC e su Google Stadia. Il gioco è infatti disponibile da inizio mese su Rockstar Game Launcher e su Epic Game Store, mentre è arrivato sulla piattaforma di game streaming del colosso di Mountain View in concomitanza con il lancio (ovvero il 19 novembre). All’appello, quindi, manca solo la versione Steam.

Già sapevamo che Red Dead Redemption 2 sarebbe arrivato a dicembre sulla piattaforma di Valve, ma ora è stata annunciata la data ufficiale: il 5 dicembre 2019. Questa versione sarà identica a quella già rilasciata sui altri store PC, con tutte le aggiunte già note.

Red Dead Redemption 2 include, vi ricordiamo, anche la modalità online, chiamata semplicemente Red Dead Online che permette di interpretare un personaggio, decidere da quale lato della legge farlo stare e intraprendere innumerevoli missioni e professioni, in cerca di equipaggiamento migliore e oggetti estetici per personalizzarlo. La modalità online, ora che è arrivata su PC, punta a replicare il successo di GTA Online, anche se non è affatto semplice.

In ogni caso, fra poco più di una settimana anche gli utenti Steam, che hanno preferito attendere e non acquistare il gioco su Epic Games Store o su Rockstar Games Launcher, potranno lanciarsi nelle avventure western di Arthur. Diteci, cosa ne pensare di Red Dead Redemption 2?