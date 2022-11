Anche se Rockstar Games ha deciso di non tornare più a lavorare sul franchise, Red Dead Redemption 2 ha appena vissuto una seconda vita su PC. Sembra incredibile, soprattutto considerando che il comparto online è stato oramai abbandonato e il titolo debuttò per la prima volta tre anni fa. Eppure, nel 2022, il kolossal western targato Rockstar ha raggiunto un nuovo picco di giocatori su Steam.

Nessun aggiornamento o nessun adattamento in stile anime (come avvenuto per Cyberpunk 2077) è stato ovviamente il motivo di questa rinascita. Dietro l’esplosione di Red Dead Redemption 2 si nascondono i saldi autunnali di Steam, che hanno portato il costo del gioco ad appena 19,99 Euro. Un prezzo decisamente invitante per tutti coloro che non avevano ancora avuto modo di giocare alla storia di Arthur Morgan.

Nonostante questa esplosione, decisamente inattesa, difficilmente Rockstar Games deciderà di lanciare un aggiornamento per la versione PC del gioco, oppure a una nuova espansione. Al momento infatti tutte le forze del team di sviluppo sono rivolte verso Grand Theft Auto 6: la serie, che giusto ieri ha festeggiato ben 25 anni è ovviamente il punto di forza della software house e il cavallo su cui puntare da qui a diversi anni, come hanno dimostrato i dati di vendita del quinto capitolo, a distanza di 9 anni l’ultima release di un capitolo della serie.

Se non avete ancora avuto modo di giocare a Red Dead Redemption 2 su PC, allora abbiamo una buona notizia per tutti voi: fino a stasera, infatti, il gioco continuerà a essere in sconto su Steam, al prezzo di 19 Euro. Si tratta dell’ultima occasione per poter vivere l’avventura western targata Rockstar Games a un prezzo decisamente inferiore rispetto al suo reale valore, almeno per quest’anno. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.