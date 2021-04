Red Dead Redemption 2, un fan scopre un incredibile dettaglio

Red Dead Redemption 2 è un titolo che ha fatto molto parlare di sé sia per l’incredibile qualità dei dettagli che Rockstar Games ha riposto in esso. Non a caso i giocatori di tutto il mondo hanno apprezzato molto la cura quasi maniacale del gameplay, e del mondo circostante, che sta ancora facendo parlare di sé. Sin dal rilascio, infatti, gli utenti hanno continuato ad esplorare la mappa di gioco per goderne ancora della sua bellezza e per scoprire i modi in cui tutto ciò che li circonda è interconnesso.

In modo particolare, è stato proprio l’intero ecosistema naturale a lasciare a bocca aperta i giocatori, che ancora oggi si ritrovano a scoprire piccoli dettagli che inizialmente potrebbero passare inosservati. Tra questi ne spicca uno in particolare, svelato da un utente Reddit, che mostra il realistico comportamento dei pesci e come essi seguono le correnti fluviali. Come possiamo vedere dal video che trovate di seguito, quando sono in prossimità di una cascata i pesci tendono a lanciarsi per proseguire il percorso del fiume.

Il video dimostra non solo come tanti pesci cadono in continuazione dalla cascata, ma anche come molti di questi finiscono invece sulle rocce circostanti morendo. Questo significa che potremo raccoglierli per mangiarli o tenerli nell’inventario per cucinarli, rappresentando un’importante fonte di cibo. Questo dettaglio, per quanto piccolo e insignificante possa sembrare, rappresenta invece la volontà di raggiungere il massimo realismo e la stupefacente cura nei dettagli che Rockstar Games ha riposto in Red Dead Redemption 2.

Se consideriamo che una cosa tanto piccola possa rivelarsi importante ai fini dell’esplorazione e del gameplay, immaginate quante altre siano ancora nascoste, in attesa di essere scoperte. Pensiamo ad esempio alla possibilità di sfuggire dall’attacco di un orso stando immobili o a come, se sparati in specifici punti, i nemici continueranno a sanguinare fino a morire dissanguati. Tutte queste possibilità invitano il giocatore a giocare in modo sempre più approfondito Red Dead Redemption 2, al fine di scoprire tutti quei segreti che altrimenti resterebbero nascosti.