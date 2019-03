Red Dead Redemption 2: una patch provoca un downgrade grafico?

Red Dead Redemption 2 pare aver subito un downgrade grafico in seguito alla patch 1.06: l'ambient occlusion sembra essere stata rimossa; cosa è successo?

Red Dead Redemption 2 è uno dei titoli più apprezzati dal pubblico negli ultimi mesi. Le motivazioni sono tante, dalla profonda storia, alla grandezza del mondo di gioco, che permette di esplorare in lungo e largo scoprendo molti segreti. Inoltre, non dobbiamo dimenticarci che è uno dei giochi più belli visivamente in circolazione.

Si tratta di un primato di cui Rockstar Games si può certamente vantare e, sopratutto, che vorrà difendere a ogni costo. Quello che è accaduto, quindi, è alquanto strano. Pare infatti che l’ultima patch rilasciata dalla compagnia abbiamo modificato alcuni elementi visivi del lato single player del titolo, soprattutto quelli legati agli effetti di luce.

Sembrerebbe che Rockstar Games abbia (involontariamente?) eliminato o pesantemente diminuito l’ambient occlusione tramite l’update 1.06, dando al titolo un aspetto decisamente più luminoso ma sopratutto meno definito. Alcuni giocatori hanno addirittura affermato che si tratta di un vero e proprio downgrade grafico: come potete vedere dalle immagini condivise dall’utente Twitter Darealbandicoot, il cambiamento è più che sensibile.

Il passaggio dalla versione 1.00 a quella 1.06 è netto. Attualmente non è chiaro cosa sia successo, ma non si tratta della prima volta che accade in un gioco Rockstar Games: nel 2015 anche Grand Theft Auto 5 aveva ricevuto un downgrade in seguito a una patch legata alla componente online del gioco. Gli sviluppatori avevano poi risolto con un ulteriore aggiornamento.

Come già detto, pur non sapendo cosa sia successo, è improbabile che Rockstar abbia volutamente fatto un cambiamento che vada a peggiorare in modo così visibile la grafica di Red Dead Redemption 2. Il team ha lavorato anni per creare un motore grafico di alta qualità per l’attuale generazione di console. È probabile che si tratti di un qualche errore nell’update 1.06 e che quest’ultimo verrà presto risolto. Non ci resta che attendere e vedere cosa abbi da dire in merito Rockstar Games.