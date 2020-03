Red Dead Redemption 2: un giocatore ricrea fedelmente Walter White di Breaking Bad

Anche dopo sette anni dall’ultimo episodio pubblicato, la serie tv AMC di Breaking Bad continua a far parlare di sé, avendo avuto un impatto notevole sia nella cultura odierna, sia nel mondo dei videogiochi, a tal punto da essere citato all’interno di Tom Clancy’s The Division. Tuttavia, un esempio dell’influenza che esso ha generato la possiamo ritrovare in Red Dead Redemption 2, dopo che un giocatore ha ricreato fedelmente la figura dell’antieroe della serie Walter White, impersonato da Bryan Cranston.

In particolare, possiamo vedere come sia proprio il protagonista di Red Dead Redemption 2 Arthur Morgan, sotto certi aspetti paragonabile alla stessa figura dell’antieroe del signor White, a ricalcare le vesti del re del narcotraffico Heisenberg, con la stessa barba, calvo e un abbigliamento molto simile, a cominciare dal cappello indossato dal protagonista della serie; anche le somiglianze a livello di viso ed espressioni facciali sono sbalorditive. Nella giornata di sabato, l’utente smirky_doc ha caricato un post sul subreddit/gaming intitolato “The Meth in the West!”, in cui mostrava la sua opera, in riferimento alla produzione di metanfetamina del signor White nella serie per guadagnare soldi e garantirsi le cure mediche dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro ai polmoni, che ha ricevuto oltre 55 mila votazioni fino a questo momento.

Il gioco di Rockstar, si sa, è ricco di piccoli dettagli, come la dilatazione delle pupille del personaggio in base alla quantità di luce presente, che ci permettono di immergerci nel mondo del selvaggio West, e molti giocatori ne stanno ancora esplorando il mondo dopo due anni dall’uscita. Le opzioni di personalizzazione del personaggio influenzano certamente il grado di immersività del titolo, persino se un giocatore decide di vestire i panni di Walter White utilizzando Arthur Morgan come surrogato.

Breaking Bad era già stato scelto come base per adattamenti videoludici della serie: nel 2017, Sony annunciò di voler sviluppare un gioco VR ispirato, e, nello stesso anno ,la serie ottenne un adattamento per mobile chiamato Breaking Bad: Criminal Elements, ma, prima d’ora, Heisenberg non è mai stato sguinzagliato in un titolo open world come quello di Red Dead Redemption 2.