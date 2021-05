Red Dead Redemption 3 e la protagonista femminile, realtà o fantasia?

Siamo ancora lontani da un eventuale Red Dead Redemption 3: considerando che molto probabilmente Rockstar Games è al lavoro sul prossimo Grand Theft Auto e sul comparto online dell’ultimo gioco ambientato nel selvaggio west, l’idea di rivedere nuovamente l’epopea western videoludica prodotta da uno degli studi più quotati al mondo è davvero basa. Non è però detto che in futuro ciò non accada e dopo aver esplorato le vite dei due protagonisti in due capitoli differenti (John Marston e Arthur Morgan), il prossimo personaggio principale potrebbe essere una donna. E non una donna qualsiasi ma una di quelle che entrata nel cuore dei fan e che ha fatto la sua comparsa nel secondo capitolo.

Stiamo parlando di Saddie Adler. Rockstar Games ha introdotto il personaggio della Adler proprio nel secondo capitolo, che ha debuttato nel 2018, inizialmente come semplice “comparsa” ma nell’interminabile campagna single player, della durata di oltre 80 ore, si è ritagliata uno spazio importante nella vita della gang di Dutch van der Linde. Ed è proprio l’attrice che ha interpretato il personaggio a candidarsi come protagonista di un eventuale Red Dead Redemption 3.

Alex McKenna, questo il nome dell’attrice che ha prestato il volto e la voce a Sadie Adler ha dichiarato le sue opinioni durante un’intervista con un canale YouTube. McKenna ha dichiarato di essersi affezionata moltissimo al personaggio, soprattutto visti i cinque anni di sviluppo e che lo ritene il suo preferito tra i tanti ruoli che ha potuto portare in scena tra videogiochi e serie tv. E si è candidata proprio a rivestire il ruolo di protagonista del prossimo Red Dead Redemption.

La palla ovviamente spetta a Rockstar Games. Da una parte ci sono i fan che hanno apprezzato il personaggio di Sadie Adler, dall’altra invece gli sviluppatori e sceneggiatori. Un nuovo Red Dead Redemption non è ovviamente impossibile ma al momento appare davvero molto lontano. C’è da dire che la possibilità di vedere la Adler come protagonista non è così scontata: i due giochi fino ad ora usciti hanno infatti esplorato in lungo e in largo la vita di alcuni membri della gang di Dutch van der Linde ed effettivamente la presenza di una protagonista femminile potrebbe dare la possibilità di godere della serie da un nuovo punto di vista.

A conti fatti gli elementi per vedere un nuovo Red Dead Redemption ovviamente non mancano. Vediamo se Rockstar Games deciderà di sfruttare l’affetto dei fan e soprattutto la loro voglia ddi veere un terzo, grande atto del kolossal western in salsa videoludica oppure ripiegherà verso altri progetti. La curiosità comunque è alta e chiaramente abbiamo le orecchie drizzate, pronti a cogliere ogni minimo movimento da parte degli sviluppatori. La voglia di un tris è davvero molto, molto alta.