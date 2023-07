Le voci riguardanti una possibile remaster di Red Dead Redemption si intensificano sempre di più, ma finora non sono stati fatti annunci ufficiali. Tuttavia, il team di Digital Foundry ha deciso di anticipare i tempi e sperimentare una versione del gioco su PC con risoluzione 4K e 60fps di frame rate.

Come? Ovviamente utilizzando un emulatore, nello specifico Xenia, che si è dimostrato ottimo per migliorare la risoluzione della versione Xbox 360 del classico di Rockstar Games e offrire prestazioni indubbiamente superiori rispetto all’hardware originale.

L’uso di un emulatore, difatti, ha permesso anche di sfruttare i controlli tramite mouse e tastiera, migliorando la fluidità delle azioni e aumentando la precisione dei comandi rispetto alla versione originale di Red Dead Redemption.

Per quanto riguarda, invece, la tanto chiacchierata remastered di Red Dead Redemtpion, come forse ricorderete alcuni giorni fa un ex collaboratore di IGN ha dichiarato che questa fantomatica riedizione esiste davvero e che ha avuto la possibilità di visionare delle prove concrete fornite da persone che preferisce che rimangano anonime.

Considerando il grande successo ottenuto dal gioco, e l’immensità di elogi che ha ricevuto il suo seguito, una versione rimasterizzata dell’avventura di John Marston avrebbe decisamente senso, poiché permetterebbe a un pubblico decisamente più vasto che in passato, di provare finalmente una delle produzioni migliori mai realizzate da Rockstar Games.

D’altronde parliamo di un titolo uscito nel 2010 esclusivamente per Xbox 360 e PlayStation 3, il quale può essere fruito, al momento, esclusivamente se si possiede una Xbox Series S|X (grazie alla retrocompatibilità) o una PlayStation 3 di Sony. Proprio per questo motivo, i fan dell’acclamato titolo di Rockstar Games, attendono con ansia ulteriori sviluppi e sperano di poter rivivere le avventure nel selvaggio West in una veste grafica, e tecnica, ancora più sorprendente. Noi, ovviamente, restiamo in attesa di ulteriori sviluppi, sperando che Rockstar non ci faccia aspettare tanto quanto con GTA VI.