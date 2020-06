Red Dead Redemption, possibile remake per PS5 e Xbox Series X stando ad un rumor

Dopo aver compiuto il suo decimo compleanno, sembra che Red Dead Redemption sia pronto a rinnovarsi grazie ad un remake: secondo un utente anonimo di 4chan, infatti, pare che Rockstar Games sia pronta ad annunciare l’esistenza del remake del titolo, che, secondo quanto riportato dall’utente, sarebbe già in lavorazione presso lo studio Rockstar India.

Il leaker ha anunciato che il remake di Red Dead Redemption dovrebbe uscire per il primo o il secondo quarto del 2021, in linea con il lancio delle console di nuova generazione. Inoltre, trattandosi di un remake, il gioco sarà completamente rifatto in una veste grafica nuova, sfruttando lo stesso motore grafico usato per Red Dead Redemption 2 e ampliandosi con nuove meccaniche e missioni della storia inedite. Il remake rimarrà fedele al gioco originale utilizzando anche le voci degli stessi doppiatori del primo capitolo, e al contempo si rinnoverà come accaduto con Resident Evil 2, offrendo un’esperienza fresca e al contempo familiare.

Secondo l’utente di 4chan, si tratterebbe di un remake vero e proprio e non di un DLC dedicato a Red Dead Redemption 2, includendo anche l’espansione Undead Nightmare, e uscirà su PS5, Xbox Series X e PC: ovviamente, vi ricordiamo di trattare tale informazioni con le dovute maniere, siccome di tratta solo di rumor e non c’è una fonte certa dietro, a meno che Rockstar non sorprenda tutti annunciando il remake ufficialmente in futuro.

Siamo curiosi di scoprire cosa sarà in grado di offrire il remake di Red Dead Redemption, sia in termini di trama leggermente ampliata, sia in termini di prestazioni sulle console next-gen, per notare come verrà sfruttata la potenza del nuovo hardware. Si tratta, inoltre, di un gioco che ha fatto la storia dei titoli più memorabili usciti nell’ultimo decennio: diteci la vostra, vi piacerebbe rigiocare il primo capitolo in versione remake?