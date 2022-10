Brutto colpo per gli utenti PlayStation. A sei anni dalla sua introduzione nel servizio cloud di Sony (ora raggruppato all’interno del PS Plus), il primo Red Dead Redemption è sparito dal catalogo. Nessun errore, nessun bug: semplicemente Rockstar Games ha deciso di rimuovere il gioco, come avviene praticamente sempre con i suoi giochi, che entrano ed escono dai vari cataloghi di servizi simili.

La notizia è ovviamente negativa per tutti i giocatori PlayStation. Su Xbox, per esempio, il problema non si pone: Red Dead Redemption è infatti giocabile su Xbox 360, Xbox One e anche sulle console di nuova generazione, complice ovviamente la retrocompatibilità. Su console Sony questo non accade: l’unico modo per poter giocare il titolo a questo punto è recuperare una console originale (ovvero PS3) e una copia fisica del titolo, disponibile comunque con regolarità praticamente ovunque, ma solamente di seconda mano.

Sia chiaro: Rockstar Games può e deve fare quello che vuole con le sue IP. In questo caso, probabilmente, la colpa è come sempre dei produttori. Non riuscire a integrare una vera e propria retrocompatibilità può portare a problemi di questo tipo. Il cloud funziona decisamente bene ed è un’ottima alternativa, ma ovviamente a patto che il gioco resti per sempre all’interno di un determinato servizio. E se Sony può garantire ciò per tutti i suoi titoli, impossibile che una garanzia del genere sia presente anche per i titoli di terze parti.

Red Dead Redemption (1) is no longer available to stream on PS Plus/PS Now after 6 years of its debut on the service in 2016. The only current modern way to play Red Dead Redemption is now officially on Xbox Series and Xbox One consoles and third-party emulators for PC. pic.twitter.com/AYgofRVzPV — Ben (@videotech_) October 17, 2022

Red Dead Redemption ha debuttato nel 2010, due anni dopo l’incredibile GTA 4. Del gioco si è discusso a lungo e secondo alcuni rumor Rockstar Games stava lavorando a una versione rimasterizzata da destinare a PS5 e Xbox Series S|X. Al momento è impossibile verificare la veridicità di queste informazioni e non sappiamo se il progetto sia stato effettivamente fermato oppure (più semplicemente) che i lavori non siano mai realmente partiti.