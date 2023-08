A sorpresa, Rockstar Games ha appena annunciato che Red Dead Redemption arriverà il 17 agosto su PS4 e Nintendo Switch (il 13 ottobre in versione fisica) al prezzo di 49,99 euro. No, non è una remastered, ma un banale porting da PS3 e no, non c’è nessuna versione PC, nonostante ci fosse la quasi certezza di un suo arrivo.

On August 17, the beloved Western experience Red Dead Redemption and its horror companion Undead Nightmare arrive together for the first time on the Nintendo Switch and modern PlayStation systems.

— Rockstar Games (@RockstarGames) August 7, 2023