RedFall, c’è anche un pizzico di DOOM nel gioco Arkane

Durante l’E3 2021 Arkane ha presentato RedFall, inedito prodotto per lo studio che fino ad oggi si è distinto per la qualità dei suoi immersive sim come Dishonored e Prey. Il cambio di rotta per il team, che ora ha virato su uno shooter open world con possibilità di cooperazione fino ad un massimo di 4 giocatori è frutto anche dell’acquisizione di Microsoft di Zenimax, con gli studi che ora possono contare su più denaro per lo sviluppo. Quello che però non è cambiato è la cooperazione tra i vari studi di sviluppo.

Arkane infatti non è da sola nello sviluppo di RedFall. La software house di Austin viene infatti assistita anche da id Software, ovvero gli sviluppatori degli ultimi DOOM. La “rivelazione” è avvenuta tramite il profilo LinkedIn di Jeff Senita, animatore per lo shooter in prima persona più cattivo e violento degli ultimi anni. Senita si è occupato, presumibilmente insieme ad altre figure di id Software, di fornire un aiuto in più a livello di animazioni per il nuovo gioco di Arkane. Tutto nella norma, ovviamente: Bethesda ha infatti messo sempre in prima linea i suoi studio per un aiuto.

La scelta di id Software in assist ad Arkane per lo sviluppo di RedFall ha anche senso da un punto di vista della natura del gioco. Stiamo infatti parlando di un titolo in prima persona con una forte componente shooting. Perfettamente in linea, dunque, che un team di sviluppo abituato a lavorare su first person shooter aiuti un’altra software mentre sviluppo un gioco con lo stesso impianto.

RedFall debutterà solamente nell’estate del 2022. Il nuovo gioco di Arkane sarà esclusiva Xbox e sarà disponibile su console e PC (via Xbox Game Pass). Nonostante la natura cooperativa e shooter del gioco, Arkane ha puntato tantissimo anche sulla narrativa ma ne sapremo di più nel corso dei prossimi, quando ci sarà un vero e proprio reveal del titolo anche a livello di gameplay.