Uno dei titoli più attesi di questo 2023 in casa Xbox, oltre ovviamente a Starfield, è sicuramente Redfall. L’opera ultima di Arkane, lo studio che ci ha regalato la grandissima saga di Dishonored, è infatti da tempo entrata nei mirini dei giocatori, che non vedono l’ora di provarlo. Beh, tale attesa è finalmente giunta a una conclusione.

Redfall è infatti finalmente sbarcato su PC e Xbox e, a rendere il tutto più interessante, è il fatto che è incluso senza nessun costo aggiuntivo all’interno del convenientissimo Xbox Game Pass. Basterà insomma abbonarsi, anche solo per un mese, per poterlo giocare fin da oggi, data di lancio ufficiale del titolo. Un’occasione niente male, vero?

Come racconta anche la nostra recensione, Redfall è dotato di: “atmosfere di gioco incredibili e una narrazione mai banale e capace di attirarti tra i suoi misteri”. Un gioco, insomma, che sebbene magari non al livello delle precedenti opere di Arkane, riesce comunque tutto sommato a convincere e che potete trovare ora incluso all’interno di Xbox Game Pass. Perchè non provarlo senza aggiungere un euro se non quello dell’abbonamento a Xbox Game Pass?

Oltre alla possibilità di giocare fin da ora Redfall e tantissimi altri giochi a un prezzo ridotto grazie a Xbox Game Pass, esistono anche molte altre offerte sul mercato.

