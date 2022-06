Arkane Austin e Bethesda hanno presentato il nuovo gameplay di RedFall. Il nuovo gioco del team di sviluppo ha aperto la conferenza di Xbox della Summer Game Fest 2022, con un lungo video di gioco che ci ha permesso di scoprire la nuova opera degli autori di alcuni dei giochi migliori dell’ultima generazione di console, tra Dishonored e Prey.

RedFall era già stato presentato lo scorso anno, ma solamente con un trailer in computer grafica. Previsto inizialmente per questa estate, pochi mesi fa il gioco di casa Arkane Austin è stato rimandato al 2023. Era dunque quasi scontato vedere il titolo presente quest’anno, soprattutto vista la mancanza di un vero e proprio video di gameplay. Nel video sono stati presentati i quattro personaggi che saranno disponibili per i giocatori, insieme ad alcune feature di gameplay come i poteri e l’esplorazione.

Il filmato si è però concluso senza la data di uscita. RedFall debutterà ufficialmente solamente nel 2023, ovviamente in esclusiva per Xbox Series S e Xbox Series X. Il titolo sarà disponibile anche su PC, via Steam e per l’app di Xbox e sarà chiaramente incluso in Game Pass. Potete dare uno sguardo al video di gameplay poco più in basso.

Per ora è tutto. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.