Complice le tante anteprime di Redfall pubblicate nel corso della giornata odierna, sono emersi anche alcuni retroscena in merito allo sviluppo del gioco. Uno di questi però è decisamente clamoroso: sì, Arkane aveva davvero lavorato a una versione PS5 del titolo, che però venne fermata da parte di Microsoft.

As velarlo è il creative director Harvey Smith, in un’intervista con IGN France. “Siamo stati acquisiti da Microsoft ed è stato un cambiamento con la C maiuscola. Sono arrivati e hanno detto che non volevano una versione PS5 del gioco, dicendo che erano concentrati esclusivamente su Xbox, PC e ovviamente il Game Pass”, le parole di Smith dichiarate durante l’intervista. Arkane ha però apprezzato questa decisione. “Penso sia stata una buona decisione. Penso che ci aiuterà a supportare Game pass e abbiamo una piattaforma in meno di cui preoccuparci, meno complessità”, le parole di Smith dichiarate durante l’intervista.

L’esistenza di una versione PS5 di Redfall non dovrebbe sorprenderci in realtà. Prima dell’acquisizione da parte di Microsoft, Arkane ha solamente lavorato a progetti multipiattaforma come Prey e Dishonored. E neanche la cancellazione ci prende di sorpresa: al di là di onorare i contratti (come per esempio l’uscita di Deathloop e Ghostwire: Tokyo), era chiaro fin da subito come Microsoft avesse intenzione di rendere le nuove IP legate al suo ecosistema. Le esclusive, d’altronde, non fanno solamente vendere hardware ma spingono anche gli abbonamenti, elemento su cui il colosso di Redmond sembra aver basato tutta la sua strategia.

Redfall sarà disponibile in esclusiva per Xbox Series S, Xbox Series X e PC (via Steam, Xbox App ed Epic Games Store) a paritre dal 4 maggio 2023. Se ancora non l’avete fatto, potete prenotare la vostra copia su Amazon. Vi ricordiamo, infine, che il gioco sarà disponibile al day one sia su Xbox Game Pass che su PC Game Pass.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a visitare il nostro canale YouTube.