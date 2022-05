L’italiano 34BigThings, team di sviluppo di Redout 2, ha annunciato che il gioco è stato rimandato. Il titolo era precedentemente atteso per il 26 maggio 2022, quindi il rinvio arriva a pochissimi giorni dall’uscita prevista. Così come il primo capitolo, uscito nel 2016, anche questo nuovo gioco sarà un omaggio ai racing game nello stile di Wipeout. Il team promette circuiti fuori di testa e gare a velocità supersoniche su mezzi ispirati all’immaginario sci-fi.

Il rinvio di Redout 2 è stato comunicato con un tweet sulla pagina ufficiale del gioco da parte degli stessi sviluppatori. Con molta ironia, il post afferma che il gioco di corse più veloce dell’universo richiede ancora del tempo per essere pronto. I fan dovranno, dunque, essere pazienti ancora per qualche settimana prima di poter sperimentare l’esperienza offerta dal titolo di 34BigThings. La nuova data, infatti, non è troppo lontana da quella originale, segno che i lavori che il titolo richiede non sono eccessivi.

Redout 2 è un gioco di corse futuristico che nasce come seguito spirituale della serie Wipeout o altri titoli simili come F-Zero, Rollcage, e POD. I giocatori sono alla guida di mezzi in stile sci-fi e devono guidare all’interno di percorsi, costruiti su un pianeta Terra ormai abbandonato. Il gioco vede la presenza di 36 circuiti unici, i quali conterranno a loro volta centinaia di eventi e modalità. Questi saranno divisi in gare ad arena, gare a tempo, sfide contro boss e non solo. Inoltre, non mancheranno le modalità multigiocatore e la possibilità di personalizzare i propri veicoli. Potete trovare maggiori informazioni nel trailer presente sul sito ufficiale del gioco.

Hello Redout fans, We know you have been eagerly awaiting the release of Redout 2 later this month, but unfortunately, the fastest racer in the universe needs just a little more development time before it’s ready to go and will now launch on June 16 on PC, PS5|4, XSX|X1 & Switch pic.twitter.com/ttlu68cTEZ — Redout 2 (@redout2game) May 20, 2022

La nuova data di uscita per Redout 2 è il 16 giugno 2022. Il gioco sarà pubblicato su PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Se, invece, non conoscete la serie e volete approfondire i precedenti capitoli, trovate le nostre recensioni su Redout e Redout: Space Assoult.