Remedy sta sviluppando una nuova esclusiva per PlayStation 5?

Qualche tempo fa si sono infiammati sul web alcuni rumor che vedevano Remedy acquistata nientedimeno che da Sony e in procinto di fare un grosso annuncio. Dopo diversi giorni si sono subito calmate le acque, con il team che ha sviluppato Control che è tornato in silenzio a lavorare sui propri prossimi progetti. Ad oggi però, sembra essere apparso in rete un nuovo indizio che riaccende i vecchi rumor riguardanti lo studio di sviluppo finlandese e Sony.

Alexis Guariguta, il nuovo produttore principale di Remedy Entertainment, ha recentemente modificato la sua esperienza lavorativa sul proprio profilo di Linkedin inserendo il termine XDEV nei suoi progetti attuali. Nello specifico la XDev, è una società europea di proprietà di Sony che è specializzata nel campo delle collaborazioni con gli studi di terze parti di Sony che hanno intenzione di rilasciare i propri titoli su PlayStation.

la modifica dell’account di Guariguta può essere quindi il primo indizio lampante che suggerisce l’arrivo di una collaborazione tra Remedy e Sony, magari per un nuovo gioco in esclusiva proprio per PlayStation 5. Di sicuro, conoscendo le qualità e il tipo di esperienze passate proposte dal team finlandese sarebbe un colpaccio per Sony e per PlayStation 5 avere tra le loro fila gente del calibro di Remedy.

Al momento attuale parliamo ancora di indizi e di possibilità, quindi vi invitiamo a prendere queste speculazioni con le dovute attenzioni. Non ci resta quindi che attendere prossimi futuri sviluppi sulla situazione Remedy/Sony, per comprendere meglio se c’è davvero qualcosa che sta bollendo in pentola. Come accogliereste un nuovo titolo dagli sviluppatori di Max Payne e Alan Wake in esclusiva Sony?