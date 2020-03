Remedy e PlayDead commentano la partnership con Epic Games

Epic Games Publishing nel corso della giornata di ieri ha annunciato di aver stipulato un accordo con Remedy Enternaiment, genDesign ( lo studio fondato da Fumito Ueda ) e Playdead Studio per la pubblicazione dei prossimi giochi.

In merito all’accordo Sam Lake e Playdead hanno commentato questa partnership con dei brevi messaggi su Twitter, rivelando che Remedy Entertainment al momento sarebbe a lavoro su due titoli piattaforma per la nex-gent e per PC. Stando alle parole dei due autori, il primo progetto in sviluppo definito come “il più ambizioso di sempre” si trova attualmente in fase di pre-produzione con un budget da AAA, mentre il secondo è basato sulla stessa serie.

Working on 2 multiplatform games for next-gen consoles and PC, published by @EpicGames. The 1st project is our most ambitious one yet, an AAA game already in pre-pro. The second is a new, smaller-scale project set in the same franchise. @remedygames https://t.co/JcctZMJOTc — Sam Lake (@SamLakeRMD) March 26, 2020

Riguardo lo studio Playdead, la software house si è limitata a pubblicare un breve teaser su Twitter per un progetto che sembra ripercorrere la linea di Limbo e Inside, anche se ha affermato di essere alla ricerca di nuovi talenti professionali da aggiungere al proprio staff. Mentre lo studio genDesign fondato da Fumito Ueda non ha rilasciato nessuna dichiarazione sullo sviluppo di un nuovo titolo.

Inoltre apprendiamo che Remedy in cantiere aveva dei piani per la pubblicazione di giochi dedicati alla nuova generazione con un grande publisher, ad affermarlo è stato poi Tim Sweeney che in occasione dell’accordo stretto ha elogiato Epic Game affermando che quanto sta creando lo studio è proprio il modello di pubblicazione che hanno sempre sognato di avere. Maggiori informazioni le troverete nel seguente articolo correlato.

Come ben saprete, Remedy è attualmente impegnata sullo sviluppo del secondo DLC di Control che seguirà The Foundation, di cui potrete leggere la nostra recensione. In attesa di ricevere maggiori informazioni a riguardo sull’accordo stretto dalle software house vi invitiamo a rimanere come aggiornati sul nostro sito.