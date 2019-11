Remedy: Sam Lake sta scrivendo la storia di un progetto top secret

Control, l’ultimo gioco scritto da Sam Lake e sviluppato dal team di Remedy è uscito solamente qualche mese fa, ed è subito entrato nei cuori di pubblico e critica, guadagnandosi anche molte nomination per i prossimi The Game Awards; compresa quella per la categoria Game of The Year. A quanto pare però, Sam Lake non sta perdendo tempo ed è già in fase di scrittura per un prossimo progetto della software house finlandese.

Lake ha pubblicato sul proprio profilo Twitter una foto che lo ritrae mentre sta spiando qualcuno (o qualcosa) da dietro delle persiane. L’immagine è inoltre accompagnata da qualche riga di testo che recita: “Shh! Sono nella mia tana di scrittura top secret nuova di zecca. Sto Scrivendo una nuova storia. Siete stati avvertiti”.

Shh! I’m in my brand new top secret writing lair. I #amwriting a new story. You have been warned. @remedygames pic.twitter.com/IvsooHZCuc — Sam Lake (@SamLakeRMD) November 21, 2019

Non siamo ancora a conoscenza di quale possa essere questo nuovo progetto che sta nascendo dalla mente geniale di Sam Lake, ma avendo taggato Remedy stessa nel suo post, possiamo dedurre che qualcosa sta già bollendo nella pentola dello studio finlandese. Molti utenti stanno rispondendo al tweet riponendo le proprie speranze nel vedere un possibile Alan Wake 2 o un sequel delle recenti avventure di Jesse Faden in un seguito di Control

Al momento Remedy Entertainment non è solamente impegnata nello sviluppo dei contenuti post lancio di Control, ma parte del team è al lavoro sulla componente Storia dello sparatutto in prima persona CrossfireX, sviluppato da Smilegate. Quale pensate che possa essere il nuovo progetto a cui si riferisce Sam Lake, seguito o nuova IP? Diteci la vostra.