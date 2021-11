Remedy si espande! Gli autori di Alan Wake e Control aprono un nuovo studio

Remedy Entertainment è da anni una delle software house più interessanti e talentuose che ci siamo sulla piazza. I ragazzi finlandesi hanno già sulle loro spalle una serie di grandi IP che hanno contribuito a fare la storia del videogioco. Tra queste troviamo Max Payne, Alan Wake, Quantum Break e il più recente Control, e non vediamo l’ora di scoprire cosa ci proporrà il futuro di questo incredibile team.

Sappiamo ancora troppo poco sui prossimi progetti di Remedy, ma conosciamo alcuni dettagli sulla direzione che il team sta prendendo da qualche tempo. Oltre allo sviluppo della campagna in giocatore singolo per CrossfireX, il team ha stretto una partnership con Epic Games che gli garantirà lo sviluppo di un progetto ancora misterioso. Oltre a questo, la compagnia finlandese ha da poco annunciato di essere in espansione.

Remedy aprirà un nuovo studio in Svezia e ce lo racconta lo stesso team di sviluppo attraverso un nuovo post pubblicato su Twitter. Non sappiamo ancora a cosa lavorerà in modo concreto questa nuova divisione, ma è stato dichiarato che lo studio aprirà nel 2022 e permetterà a 25 dipendenti di lavorare ai nuovi progetti del team europeo.

In 2022, Remedy is officially expanding to Sweden by opening a Swedish subsidiary. 🇸🇪 Read more: https://t.co/EhzbZuogi7 If you're a senior-level developer based in Sweden, join us in making great, genre-defining games on your home turf! We are hiring: https://t.co/C4fNrn8QBS pic.twitter.com/P6wHVbDWfS — Remedy Entertainment (@remedygames) November 12, 2021

Non tutte le posizioni disponibili in questo nuovo studio sono ancora coperte, per questo Remedy ha aperto le candidature per senior-level developer che possa lavorare ai prossimi progetti di questo talentuoso team di sviluppo.