Remnant 2 è arrivato sul mercato da appena un giorno e Digital Foundry si è già data da fare per analizzare il gioco dal punto di vista tecnico, riscontrando cose positive, ma anche punti negativi.

Il gioco è interamente basato su Unreal Engine 5, a essere onesti è uno dei primi progetti (insieme a Fortnite) a essere lanciato sul mercato con la versione del nuovo motore di gioco di Epic Games. Gunfire Games ha svolto un lavoro importante dal punto di vista grafico, per esempio con l’introduzione della tecnologia Nanite con l’azzeramento di pop-in, ma non mancano delle problematiche, in particolar modo su console.