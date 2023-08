In questa nostra guida ai trofei di Remnant 2 vi diremo come sbloccare tutti gli achievement del gioco e, ovviamente, come arrivare al platino (o ai 1000G) nella maniera più veloce possibile. Data la natura procedurale del videogame, vi anticipiamo che, per completarlo al 100%, sarà necessario portare a termine l’avventura più volte, così da incontrare (e sconfiggere) tutti i boss; come spesso accade per questo tipo di giochi, non è possibile stabilire con precisione un numero di ore entro cui potreste riuscire ad ottenere tutti gli obiettivi, in quanto tutto o quasi è collegato alla fortuna che assisterà le vostre run.

Nelle righe che seguono, troverete tutte le indicazioni necessarie per ottenere tutti i 51 trofei di Remnant 2.

IMPORTANTE: I trofei di Remnant 2 senza una descrizione si ottengono semplicemente proseguendo nella main quest oppure si spiegano da soli e non hanno bisogno di una guida.

INARRESTABILE [Trofeo di platino]

Raccogli tutti i trofei.

Ovviamente, per ottenere il platino, dovrete sbloccare tutti gli altri trofei di Remnant 2.

DEA BLU

Incontra Nimue.

Per ottenere questo il primo dei trofei di Remnant 2, dovrete semplicemente parlare con Nimue, reperibile al suo rifugio nel mondo di Lossom. Potrete andare avanti con la trama anche senza parlarle, ragion per cui questo obiettivo è mancabile.

VOLTO FAMILIARE

Incontra il flautista.

Anche in questo caso, potreste mancare di incontrare (e parlare) con questo personaggio, ragion per cui vi anticipiamo che potrete incontrarlo nel mondo di Yaesha, più precisamente nella zona del Bosco Proibito, nella stessa zona in cui dovrete risolvere l’enigma dell’arpa d’acqua. Parlateci ed il trofeo sarà vostro.

PARITA’ DI MISURE

Ricevi una lettura dell’allineamento da Meidra.

Potrete incontrare Meidra, un elfo blu dalle sembianze simili a quelle di un albero, preso il Bosco Lontano, nel mondo di Yaesha. Non appena ci parlerete, questo NPC inizierà a farvi delle domande, in modo da capire la vostra morale. Per ottenere il terzo dei trofei di Remnant 2, assicuratevi di dare queste risposte:

Proverò questo, certo

Rischiare di far affondare la barca

Rifiutare la manna degli dei

Consegnarlo alle autorità

I miei seguaci meritano la verità

Salva mia nipote

MOLTO PIU’ CHE UN BIDELLO

Incontra il Custode.

Incontrerete questo personaggio presso la Guglia dell’Ascensione, nel mondo di N’Erud. Anche in questo caso, vi basterà parlare con l’NPC per ottenere il trofeo.

VERITA’ O BUGIA?

Ascolta tutte le storie di Dente di fango.

Dente di fango è un PNG che si trova nel Reparto 13, l’hub principale del gioco, e potrete parlarci dopo aver selezionato l’archetipo con Wallace. Dopo aver parlato con Wallace, scendete le scale e dirigetevi a sinistra: il primo uomo che troverete seduto sulla destra, su una sedia a sdraio, è Dente di fango. Selezionate tutte le sue opzioni di dialogo fino a quando potrete farvi raccontare una storia e, questo punto, ripetete l’operazione finché non avrete ascoltato tutte le storie disponibili. Fortunatamente, potrete accelerare i dialoghi senza compromettere l’ottenimento del trofeo. Tornate da lui dopo aver completato i vari mondi di gioco, perché potrebbe avere altre storie da raccontarvi. In ogni caso, l’ultima storia sarà disponibile poco prima di affrontare il boss finale e, qualora aveste ascoltato anche tutte le altre, sbloccherete il trofeo.

CAOS

Sconfiggi il Predone.

Il Predone è il boss del mondo di Yaesha e sarà raggiungibile solo dopo aver risolto l’enigma dell’arpa d’acqua, che attiverà un ponte nascosto. Dopo averlo attraversato, partirà una scena filmata al cui termine vi verrà chiesto se sacrificare o meno una cerva: ai fini del presente achievement dei trofei di Remnant 2, dovrete scegliere di sacrificare l’animale, in modo da terminare immediatamente il combattimento col boss.

UN OSCURO DISEGNO

Sconfiggi la Tessitenebre.

Per prima cosa, dovrete ripetere la modalità Avventura fino a che, nel mondo di Losomn, non farete spawnare l’area di Morrow Parish. Non appena sarete riusciti nell’impresa, proseguite attraverso le varie zone fino a raggiungere il manicomio.

All’interno di questa zona, dovrete raccogliere tre bambole di pietra intagliata e la chiave del terzo piano del manicomio. I primi tre oggetti si trovano in posizioni casuali all’interno dell’edificio del manicomio, mentre la chiave si trova nel fienile fuori dal manicomio. Con quest’ultimo oggetto, sbloccherete la porta più alta del manicomio e, una volta lì, uscite sul balcone attraverso la finestra aperta; a questo punto, prendete la chiave della cella della prigione e scendete nel seminterrato. Consegnate le bambole al dottore che troverete in una delle nicchie e poi sbloccate la porta. Otterrete così la bambola di pietra Nightweaver.

Fatto questo, tornate fuori e proseguite con la missione raggiungendo il marker a forma di punto esclamativo; dovete raggiungere un’area chiamata Galleria Infranta. Proseguite fino a quando non sarete in grado di combattere contro il boss Magister Dullain: sconfiggetelo e raggiungete l’uscita. Continuate a scendere le scale e in fondo troverete il Tessitenebre che sta divorando un umano.

Raccogliete la Tribute Soulkey accanto al cadavere e tornate nel seminterrato del manicomio. Collocate l’oggetto appena menzionato nel bozzolo che troverete e si aprirà un passaggio verso la Dimensione del Manicomio Tormentato: sarà proprio qui che sarete chiamati ad affrontare il Tessitenebre e, non appena l’avrete sconfitto, sbloccherete il trofeo.

PER SEMPRE È UN SACCO DI TEMPO

Sconfiggi il boss finale.

È REALE QUELLO CHE VEDO?

Sconfiggi 10 aberrazioni.

MACCHINA SPETTRALE

Sconfiggi 25 aberrazioni.

CHE CUBO

Sconfiggi il boss del Labirinto.

Il Labirinto è una delle zone che si sbloccheranno subito dopo aver sconfitto il boss del primo mondo. Una volta qui, sarete chiamati a sconfiggere un boss che, in parole povere, è un ammasso di cubi con dei punti bianchi che, di fatto, rappresenteranno i punti deboli che dovrete colpire. Ovviamente dovrete vagare per il livello, cercando di trovare tutti cubi e colpendo i summenzionati punti bianchi, in modo da sconfiggere il boss ed ottenere il relativo trofeo.

PARADISO FOLLE

Sconfiggi Tal Ratha.

Tal’Ratha si trova alla fine dell’area chiamata Prigione Dimenticata, nel mondo N’Erud; anche in questo caso, ricominciate la modalità avventura fino a che non spawnerà questa zona. Per raggiungere il boss, sarà necessario recuperare un Frammento di Anima e riportarlo da lui (fortunatamente, vi sarà indicato da degli appositi marker). Una volta tornati alla Prigione Dimenticata, inizierete automaticamente una conversazione e dovrete accettare di farvi consumare dal nemico in questione. Una volta fatto questo, vi teletrasporterete in un’arena dove combatterete la forma metafisica di Tal’Ratha. Non appena l’avrete sconfitto, sbloccherete il trofeo.

NON SIETE PIU’ TANTO SPECIALI

Sconfiggi 100 nemici speciali.

SOVRACCARICO

Sconfiggi il Guardiano di N’Erud.

Il Guardiano di N’Erud può essere trovato solo se la vostra area di partenza nel mondo di N’Erud sarà il Riposo del Cercatore; a questo scopo, ricominciate l’avventura fino a che questa condizione non si verificherà. Per incontrare questo boss, seguite gli indicatori sulla mappa di gioco ed otterrete tre Chiavi del Cercatore; con questi oggetti, sbloccherete il cancello principale e, interagendo con la console in cima all’ascensore, inizierete lo scontro. Una volta sconfitto il boss, otterete il trofeo.

GIUSTIZIERE SOLITARIO

Sconfiggi un boss in modalità giocatore singolo senza subire danni.

Vi rimandiamo alla descrizione del trofeo “Caos“.

IN MISSIONE PER SOPRAVVIVERE

Sconfiggi un boss planetario.

IL GAMBETTO DEL DIO

Sconfiggi Molte Facce.

Questo boss potrà essere trovato alla fine dell’area denominata The Great Bole, nel mondo di Yaesha.

SITUAZIONE CRITICA

Sconfiggi la Mantide Root.

TRADITORE

Sconfiggi il Fae impostore.

L’Impostore potrà essere trovato alla fine dell’area chiamata Beatific nel mondo di Losomn, ma solo se la vostra area di partenza nel mondo di Losomn è Palace Gardens (ricominciate l’avventura fino a che non si verificherà questa condizione). In questo mondo, è necessario acquisire due maschere per poter sbloccare il ciclo giorno/notte sul quadrante di fronte alla porta principale. Una volta ottenute le maschere, assicuratevi di agire di giorno e, quindi, attraversate il cancello giallo, ed assicuratevi di aver accettato la richiesta di Faerin di andare a cercare l’Impostore.

LA STANZA ROSSA

Trova una stanza della Luna di Sangue.

Dirigetevi presso l’area della Cattedrale dei Presagi e, una volta lì, fermatevi a metà del corridoio che porta alla stanza degli enigmi, inclinate la telecamera verso l’alto e controllate il cielo: se la luna è piena e di colore rossa, siete fortunati, in caso contrario, ricaricate l’area. Una volta ottenuta la condizione indicata, proseguite verso la stanza degli enigmi e, a seconda di quanti ne avrete risolti nel corso della campagna (ce ne saranno tre), troverete tutte le porte aperte, o solo alcune. In ogni caso, il primo passo per sbloccare questo trofeo è risolvere il puzzle della Stanza della Luna di Sangue; una volta aperta la stanza, entrate e la botola rossa sul pavimento con il glifo della luna sarà aperta: scendete e sbloccherete il trofeo.

La Cattedrale dei Presagi è un’area opzionale del mondo di Yaesha, a cui potrete accedere dall’area di Withering Weald. Anche in questo caso, ricominciate l’avventura fino a che non la sbloccherete. Per qualsiasi indecisione sugli enigmi, consultate il video in allegato.

IL PROGETTO

Scopri il nascondiglio di Leto.

Per prima cosa, dovrete aver ottenuto la Biome Portal Key, un oggetto legato alla trama di gioco e che, quindi, non potrete mancare. Per il resto, seguite le indicazioni contenute nel video in allegato.

TROVA IL LABORATORIO DI LETO

Crea un’arma boss.

Quando si sconfigge un boss, questo potrà rilasciare materiali rari che, ovviamente, potrete utilizzare per creare l’arma che ci occorre per questo trofeo. Tornate al Reparto 13, parlate con Ava, chiedetele di creare qualcosa per voi e scegliete una delle Armi Boss disponibili. Le Armi Boss si distinguono facilmente perché richiedono sempre 1/1 di un materiale raro insieme a materiali di crafting più comuni. Una volta completato il crafting, sbloccherete questo trofeo.

ARROTINO

Ottieni 10 armi da mischia.

Vi rimandiamo al trofeo “Ferri del mestiere“.

FERRI DEL MESTIERE

Ottieni 20 armi da mischia.

Potrete ottenere questa tipologia di armi tanto nel corso della vostra run oppure comprandole da Brabos’, presso il Reparto 13, l’hub principale del gioco. Ottenetene 20 ed il trofeo sarà vostro.

PRIMO DI MOLTI

Scegli il tuo primo archetipo.

DUALISMO

Scegli un secondo archetipo.

SSSH… È UN SEGRETO

Ottieni un archetipo segreto.

Per l’ottenimento del presente trofeo, vi rimandiamo alla nostra guida agli archetipi.

PRESTAZIONI AL MASSIMO

Raggiungi il livello 10 con qualsiasi archetipo.

NON È UNA CARATTERISTICA COMUNE

Ottieni una caratteristica non base.

CI VUOLE CARATTERISTICA…

Ottieni 10 caratteristiche.

Vi rimandiamo alla descrizione del trofeo “Banco di prova“.

BANCO DI PROVA

Ottieni 20 caratteristiche.

Le caratteristiche saranno ottenibili completando le missioni secondarie o battendo boss opzionali (che troverete nelle zone contrassegnate da un marker bianco sulla mappa di gioco).

COLLEZIONISTA DI ROTTAMI

Ottieni 50.0000 scarti.

Vi rimandiamo alla descrizione del trofeo “Accumulamento Seriale“.

ACCUMULAMENTO SERIALE

Ottieni 100.0000 scarti.

Limitatevi a proseguire nella vostra avventura e non avrete problemi ad ottenere questa quantità di scarti.

FINO AI DENTI

Ottieni 15 armi da fuoco.

Vi rimandiamo alla descrizione del trofeo “L’arsenale“.

L’ARSENALE

Ottieni 30 armi da fuoco.

Anche in questo caso, otterrete le armi da fuoco progredendo nella vostra run oppure acquistandole da Brabus presso il Reparto 13.

LA RAGNATELA

Ottieni un oggetto dalla ragnatela della Tessitenebre.

Per riuscire nell’impresa, iniziate col seguire le indicazioni che troverete al trofeo “Un oscuro disegno“. Non appena sarete arrivati alla Dimensione Tormentata del Manicomio, noterete una ragnatela ancora più grande di quella in cui vi siete imbattuti nella versione “normale” dello stage; a questo punto, potrete scegliere se collocare la Bambola di Pietra del Tessitenebre o l’Ankhlet in questa ragnatela: così facendo, verrete ricompensati con un’arma o con l’Acchiappasogni, sbloccando così il trofeo.

È COSI’ CHE DOVEVA ANDARE?

Ottieni la ricompensa alternativa di un boss planetario.

Ci sono diversi modi per ottenere questo achievement dei trofei di Remnant 2, il più semplice consiste lasciarsi consumare da Tal’Ratha, alla fine dell’area della Prigione Dimenticata nel mondo di N’Erud. Dopo averlo sconfitto, tornate al Reparto 13 e parlate con Ava per farle creare l’Arma del Boss. In particolare, per Tal’Ratha l’arma si chiama Gas Giant. Non appena avrete creato questo oggetto, sblocchere questo achievement.

COLLEZIONISTA

Ottieni 10 reliquie.

Fortunatamente, in Remnant 2 sono presenti 16 Reliquie e, per il trofeo, dovrete raccoglierne solo 10. Seguite le indicazioni nel video in allegato per capire dove trovarle.

GUARDA CHE LUNA

Crea un oggetto presso l’altare della Luna di Sangue.

L’Altare della Luna di Sangue si trova nell’area del Bosco Lontano nel mondo di Yaesha. Per creare qualcosa, dovrete essere in possesso dell’Essenza della Luna di Sangue, che può essere acquisita sparando alle sfere viola che fluttuano nell’area del Bosco Lontano. Una volta che l’avrete ottenuta, utilizzatela Quando troverete un altare della Luna di Sangue, usate l’oggetto appena menzionato per acquistare l’elmo o qualsiasi altro pezzo di armatura disponibile ed il trofeo sarà vostro.

CARNEFICINA IN DO MINORE

Suona una canzone segreta sull’Arpa d’acqua.

Seguite le indicazioni nel video ed il trofeo sarà vostro.

AMPLIARE GLI ORIZZONTI

Crea una mod arma non base.

Vi rimandiamo alla descrizione del trofeo “Gran manualità“.

GRAN MANUALITA’

Crea 15 mod arma.

Ogni volta che sconfiggerete un boss, potreste essere ricompensati con una mod arma che, ovviamente, potrete ottenere attraverso il crafting. Tornate al Reparto 13, parlate con Ava e, non appena sarete in possesso dei materiali necessari, potrete ottenere la mod desiderata.

FAN DELLE CARATTERISTICHE

Migliora qualsiasi caratteristica a 10.

AL MASSIMO!

Ottieni il numero massimo di punti caratteristica.

L’ARMA DEFINITIVA

Migliora un’arma boss fino a +10.

Non appena avrete ottenuto un’arma boss tramite il crafting, parlate con Rigs al Reparto 13 per potenziarla. Anche in questo caso, avrete bisogno di determinati materiali, ottenibili solo avanzando nella vostra run.

A META’ STRADA

Migliora un’arma boss fino a +5.

Vi rimandiamo alla descrizione del trofeo “L’arma definitiva“.

BENE, MA SI PUO’ FARE DI PIU!

Migliora un’arma standard fino a +10.

Vi rimandiamo alla descrizione del trofeo “Nessuno dovrebbe avere tanto potere“.

NESSUNO DOVREBBE AVERE TANTO POTERE

Migliora un’arma standard fino a +20.

Anche in questo caso, dovrete parlare con Rigs presso l’hub principale del gioco, così da potenziare al massimo l’arma da voi scelta, a patto di avere le materie prime necessarie.

FAI SPAZIO

Migliora la capienza delle reliquie.

Per prima cosa dovrete essere in possesso del Simulacro. Questo oggetto sarà droppato casualmente dai nemici che affronterete o, in alternativa, sarà possibile acquistarlo una sola volta per 1.500 scarti da Cass, nel Reparto 13. Una volta ottenuto un Simulacro, andate da Wallace al molo del Reparto 13 e potenziate il Cuore di drago per sbloccare questo trofeo.

TRASMUTAZIONE

Migliora un mutatore per arma a +10.

Per prima cosa è necessario ottenere un Mutatore. L’oggetto in questione è un potenziamento, inseribile nelle armi da mischia o a distanza; di sicuro ne troverete almeno uno nel corso della vostra run, ma il momento in cui lo otterrete sarà completamente casuale. Una volta sbloccato un Mutatore, parlate con Dwell vicino alla Pietra del Mondo nel Reparto 13 e selezionate il menu Potenziamento: sarà proprio qui che potrete potenziare i Mutatori, sfruttando ovviamente i materiali raccolti duranti la vostra avventura. Raggiungete il livello +10 ed il trofeo sarà vostro.