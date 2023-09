Uno dei titoli usciti nel 2023 che sono passati un po’ in sordina, essendosi trovati nel mezzo di colossi come Tears of the Kingdom e Baldur’s Date 3, è Remnant 2. Il gioco a metà tra un soulslike e uno sparatutto sviluppato da Gunfire Games ha ottenuto valutazioni a dir poco positive, tanto che anche nella nostra recensione lo abbiamo premiato con un sonante 8,5.

Se siete, dunque, alla ricerca di nuovi titoli da aggiungere alla vostra libreria e la vostra piattaforma per il gaming è il PC non possiamo che consigliarvelo

Remnant 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Remnant 2 è, in primo luogo, indirizzato a tutti coloro che hanno giocato e apprezzato il primo capitolo della saga, dato che lo espande e lo migliora sotto ogni punto di vista. Nonostante ciò, non è necessario aver giocato al titolo del 2019, dato che funge perfettamente anche come stand-alone per chi vuole semplicemente godere di un’esperienza di gioco adrenalinica e coinvolgente.

In particolare, si tratta di un’opera pensata per gli amanti dell’horror, che permea ogni aspetto dell’esperienza donandogli un tono cupo e macabro. Ciò detto, essendo uno sparatutto in terza persona, piacerà sicuramente chi ha apprezzato titoli come Returnal, World War Z o Bloodborne, a cui viene aggiunta al componente soulslike che vi farà sudare nei combattimenti più complessi.

Tornando a parlare del prezzo, grazie allo sconto di CDKeys potrete spendere solamente 27,79€ per Remnant 2. Considerando che su Steam il gioco è venduto a 49,99€

Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina di CDKeys dedicata a Remnant 2, dove potrete scoprirne tutte le altre caratteristiche e approfittare dell’offerta. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che sia le scorte disponibili che la promozione potrebbero esaurire in fretta.

