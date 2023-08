Sequel del già interessante Remnant of the Ashes, Remnant 2 è il classico sequel “bigger and better” che, come vi abbiamo anche raccontato in fase di recensione (dove, per altro, gli abbiamo assegnato un sonoro 8,5!), si è subito proposto come un miglioramento in tutto e per tutto di un titolo che, a conti fatti, soprattutto nelle sue vesti cooperative, si era rivelato un titolo molto interessante.

Nessuna sorpresa, dunque, che proprio Remnant 2 si stia confermando la sorpresa di questa estate, complice un impianto ludico ben strutturato, le cui fasi di shooting sono ampie, appaganti e concitate. Un titolo che, insomma, sta facendo parlare di sé, e che potreste decidere anche di provare subito, qualora vi andasse di approfittare dell’ottima offerta messa in campo da Instant Gaming, grazie alla quale potrete acquistare il gioco, arrivato sugli scaffali da meno di un mese, a soli 34,89€!

Stiamo parlando di uno sconto del 30%, che abbassa così il prezzo dell’edizione PC del gioco dagli originali 50 euro circa, a poco meno di 35 euro, che per un titolo non solo recente, ma anche di successo, non sono affatto da sottovalutare!

Dinamico, frenetico e galvanizzante, Remnant 2 è un third person shooter con un impianto ruolistico, ancora una volta fortemente incentrato sul gioco copperativo. Si tratta di un titolo in cui ci troveremo ad affrontare da soli, o in compagnia, frotte e frotte di nemici, alcuni dei quali non solo particolarmente coriacei, ma anche dalle dimensioni gargantuesche.

Il gioco, in tal senso, è comunque molto ben bilanciato, ed è godibile, un po’ come Borderlands, tanto da soli, quanto in compagnia di altri 2 giocatori, con cui potrete decidere di affrontare l’intera avventura, o anche solo una parte di essa.

Le missioni sono sempre frenetiche e ben strutturate, il lotto è ampio e variegato, ed i dungeon di gioco sono generati con un sistema dinamico, che garantisce la giusta varietà e diversificazione ad ogni partita, rendendo così l’esperienza ampiamente rigiocabile! Dulcis in fundo, diremmo che il team di Gunfire Games ha compiuto numerosi passi in avanti rispetto al lavoro di 4 anni fa, sicché questo Remnant 2 non solo offre un comparto tecnico apprezzabile, con scorci paesaggistici spesso mozzafiato, ma anche una narrazione interessante, con un buon intreccio, qualche colpo di scena ben piazzato, ed una miriade di segreti da scovare in giro per il mondo di gioco.

Insomma, parliamo di un sequel davvero ben fatto che, non a caso, sta raccogliendo molti consensi non solo tra la critica, ma anche tra i giocatori e, per questo, vi invitiamo a prendere parte alla sfida, consultando subito la pagina Instant Gaming dedicata al gioco, così che possiate portarvelo subito a casa a prezzo scontato prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta volga al termine.

