Remnant From the Ashes: nuove modalità e contenuti gratis in arrivo, ecco dettagli e data

Remnant From the Ashes sarà presto aggiornato con nuovi contenuti: ecco tutti i dettagli sugli extra gratuiti che saranno introdotti a breve.

Remnant From the Ashes, ovvero il nuovo gioco di Gunfire Games – creatori di Darksiders 3 -, ha stupito gli appassionati dei souls-like (o soulsborne, se preferite) con le sue qualità. Lo sparatutto in terza persona, mescolando dungeon e nemici potenti, insieme a una crescita in stile GDR del personaggio, riesce a dire qualcosa di nuovo all’interno del (sotto)genere creato da FromSoftware. Una buona partenza non impedisce però agli sviluppatori di pensare al progetto come qualcosa sul lungo termine.

Come segnalato sul sito ufficiale di Remnant From the Ashes, nel corso del tempo arriveranno nuovi contenuti, iniziando già da questa settimana. Il 12 settembre, per iniziare, sarà introdotta la Modalità Avventura. Si tratta di una nuova modalità di gioco che permette ai giocatori di creare singoli mondi: le varie ambientazioni saranno riprodotte in modo dinamico e ci chiederanno di eliminare il boss finale dell’area, per completarle. Per attivarla è necessario usare la Pietra dei mondi del Ward 13 e, nella voce “Impostazione del mondo”, selezionare “Modalità avventura”. Giocare in questa modalità non annullerà i progressi della campagna storia: inoltre, ogni oggetto trovato sarà mantenuto sul personaggio, quindi è un’occasione in più per ottenere nuovo loot.

Il 19 settembre, invece, sarà introdotto “Il laboratorio di Leto”, una nuova missione generata in modo dinamico sulla Terra. Ci sarà modo di scoprire nuove informazioni sull’artefatto del mondo. A livello ludico, miscela enigmi di luce con combattimenti, incluso un nuovo boss.

Vi ricordiamo che il gioco è disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Questi, inoltre, non sono gli unici update previsti: in futuro arriverà qualcosa chiamato “Corsus”. Diteci, state giocando a Remnant From the Ashes?