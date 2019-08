Remnant From the Ashes, il “souls-like con le pistole” in diretta su Twitch

Anche oggi ci trovate su Twitch a giocare con Remnant From the Ashes, il "souls-like con le pistole" dai creatori di Darksiders 3.

In questo caldo (caldissimo) fine agosto cerchiamo un po’ di frescura all’interno delle mura domestiche, giocando al tempo stesso un bel videogame. Noi di Game Division siamo qui per farvi compagnia con una nuova diretta su Twitch. Dopo avervi mostrato Control, la nuova opera di Remedy Entertainment (qui la recensione), e Man of Medan, l’horror di Supermassive Games (qui la recensione), è il momento di Remnant From the Ashes, definito da molti un “souls-like con le pistole”.

Si tratta di una definizione un po’ riduttiva ma che fa subito capire di cosa si tratta: un sparatutto (in terza persona, per la precisione) che fonde un’evoluzione GDR del personaggio, ambienti creati proceduralmente nei quali sarà veramente difficile avere la meglio sui nostri avversari. Se ancora non l’avete ancora acquistato e volete farvi un’idea di cosa si tratta, potete seguirci in diretta, proprio in questo momento, sul nostro canale Twitch.

L’ultima settimana di agosto si sta rivelando un momento denso di novità di vario genere che potranno soddisfare i gusti di molti tipi di videogiocatori e, grazie alle nostre live, avete avuto l’occasione di ammirare in diretta i giochi. Diteci, per cosa avete optato? Control, Man of Medan o Remnant From the Ashes? Oppure per qualcosa di completamente diverso?

Vi ricordiamo che Remnant From the Ashes è dagli stessi creatori di Darksiders 3, ovvero uno dei due giochi compresi nell’abbonamento PS Plus di settembre 2019.