Ottocentomila copie vendute, una fanbase consolidata e un'eredità narrativa rimasta incompiuta per anni. Sono questi i numeri e le premesse su cui poggia il ritorno di Stormind Games, la software house catanese che ha saputo ritagliarsi un posto di tutto rispetto nel panorama horror internazionale. Adesso il cerchio si chiude: Remothered Red Nun's Legacy è stato annunciato ufficialmente al Future Games Show Spring Showcase, con uscita prevista entro la fine del 2026.

Ho avuto modo di seguire una sessione riservata alla stampa che ha permesso di farsi un'idea più concreta su cosa aspettarsi da questo capitolo conclusivo della trilogia.

Un'eredità lunga otto anni

Fondato nel 2016 a Catania, il team di Stormind ha costruito la propria identità attorno a un progetto preciso: raccontare storie dense, capaci di lasciare il segno. La serie Remothered è diventata il veicolo principale di questa ambizione, con Tormented Fathers e Broken Porcelain a gettare le fondamenta di un universo narrativo volutamente stratificato, ricco di misteri lasciati deliberatamente aperti.

Antonio Cutrona e Daniele Azara, rispettivamente Game Director e Chief Creative Officer dello studio, hanno ribadito durante l'incontro come la trilogia sia sempre stata concepita come un unico intreccio organico. Red Nun's Legacy nasce quindi con la precisa vocazione di rispondere a ogni domanda irrisolta, portando a compimento l'arco narrativo sulla Suona Rossa e sull'antico ordine a essa collegato.

Non si tratta però di un capitolo riservato ai soli veterani della saga. Il team ha sottolineato con forza come il gioco sia stato progettato per essere fruibile al cento per cento anche da chi si avvicina al brand per la prima volta: spiegazioni contestuali, elementi di lore autonomi e una nuova protagonista garantiscono un punto d'ingresso accessibile senza sacrificare la profondità per chi conosce già la storia. Chi vorrà poi recuperare i capitoli precedenti, troverà un livello ulteriore di lettura e soddisfazione.

Susan e la villa che nasconde tutto

La scena si sposta stavolta in una grande villa-convento apparentemente abbandonata, immersa nel paesaggio siciliano. La protagonista è Susan, una donna alla ricerca della figlia scomparsa. Un punto di partenza apparentemente ordinario, destinato però a precipitare rapidamente in qualcosa di molto più oscuro.

La scelta di una nuova protagonista non è casuale: Cutrona e Azara l'hanno descritta come un elemento strutturale, necessario tanto sul piano narrativo quanto su quello del game design. Costruire un personaggio inedito ha permesso al team di calibrare con maggiore libertà il ritmo dell'esperienza, bilanciando colpi di scena destinati ai fan di lunga data e contenuti pensati per chi scopre questo mondo per la prima volta.

L'atmosfera mostrata nei materiali di anteprima è quella di un horror viscerale, con un senso di pericolo che si installa fin dai primi minuti. Gli interni della villa mescolano decadenza e opulenza, con ogni angolo capace di evocare disagio. Il comparto sonoro, già nei brevi estratti visionati, si conferma uno strumento fondamentale per amplificare la tensione.

Libertà tattica e poteri dell'ignoto

Sul versante del gameplay, Stormind ha scelto la strada dell'evoluzione consapevole piuttosto che della rivoluzione. Le meccaniche di hide and seek restano il cuore dell'esperienza, ma vengono ampliate in modo da offrire una libertà di approccio più articolata rispetto ai capitoli precedenti.

Susan si trova braccata da creature inquietanti all'interno della tenuta e deve sfruttare l'ambiente con creatività: nascondersi tra armadi e letti, lanciare bottiglie per distrarre i nemici verso altre stanze, usare oggetti contundenti trovati sul posto per divincolarsi nei momenti di maggiore pericolo. Niente di radicalmente nuovo per il genere, ma quanto mostrato funziona con solidità, merito soprattutto di ambientazioni costruite con grande attenzione ai dettagli.

La novità più importante riguarda però il sistema d'indagine. La raccolta e l'analisi degli oggetti, insieme alla risoluzione di enigmi ambientali intrecciati con la narrativa, occupano uno spazio ben più centrale rispetto al passato. A questo si aggiunge una componente inedita: poteri psichici della protagonista che consentono di percepire e interagire con dettagli altrimenti invisibili, aprendo ramificazioni investigative e sbloccando livelli di lettura nascosti nell'ambiente.

Questi poteri si integrano con un sistema di progressione studiato per mantenere coerenza narrativa e un livello di sfida adeguato. Il mondo di gioco è strutturato in macroaree da sbloccare progressivamente, con una costruzione che punta a garantire sia varietà nelle singole sessioni sia libertà nel modo di affrontarle. Gli sviluppatori hanno parlato esplicitamente di un approccio che potrebbe differenziare in modo sensibile le partite di giocatori diversi, elemento che rappresenta forse la promessa più ambiziosa dell'intero progetto.

Tirando le somme

Al di là dei dettagli tecnici e narrativi, l'incontro ha lasciato trasparire qualcosa di più sottile: la consapevolezza di uno studio che sa di essere arrivato a un punto di svolta. Stormind Games non è più la piccola realtà indipendente degli esordi. Il team si è espanso, le competenze si sono consolidate, e Red Nun's Legacy porta il peso di essere non solo la conclusione di una trilogia, ma la dimostrazione più completa di quanto uno studio del Sud Italia possa ambire a produrre.

Il traguardo delle ottocentomila copie complessive della serie conferma che c'è un pubblico reale e affezionato ad aspettare. Ora tocca al gioco stesso mantenere le promesse.