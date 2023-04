Una patch del 14 aprile ha rimosso il ray tracing PC da Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 7. Ovviamente, per i primi due, intendiamo i remake usciti nel 2019 e nel 2020. Il ray tracing PC era stato attivato con un aggiornamento lo scorso anno, che tra le tante cose portava anche vistosi miglioramenti alle versioni per console di nuova generazione.

Resident Evil 7 (2017)

Se accedete ai tre giochi, vi ritroverete infatti tutte le impostazioni grafiche ray tracing dei tre Resident Evil citati scomparse dal menu delle impostazioni. Capcom non ha spiegato il perché di questo cambiamento, facendo inevitabilmente pensare a un errore dovuto alla rimozione del supporto a DirectX11 che era previsto però soltanto a luglio.

Secondo molti utenti e, in parte, anche secondo noi, la scelta potrebbe essere stata pensata per sistemare un fastidioso bug che peggiorava la componente visiva dei giochi con il ray tracing attivato, generando performance deludenti, anche con hardware di un certo livello.

Non ci resta a questo punto che attendere eventuali novità o informazioni ufficiali da parte di Capcom per quanto riguarda il ritorno del ray tracing su questi tre videogiochi horror. Nel frattempo, vogliamo rassicurarvi per quanto concerne Resident Evil 4 Remake, in questo caso il ray tracing è rimasto e funziona tutto senza nessun tipo di problema.