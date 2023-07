Il capolavoro survival horror del 1998, Resident Evil 2, rimane ancora oggi uno dei migliori giochi del genere mai realizzati. Con la sua iconica ambientazione nella sede della polizia RPD e gli incontri con il terrificante William Birkin (e mister X), il titolo originale continua a essere degno di essere giocato ancora oggi nonostante l’ottimo Remake del 2019.

Mentre aspettiamo di scoprire cosa ci riserverà il futuro di questa amatissima saga (qua potete trovare la nostra recensione di Resident Evil 4 Remake), un progetto dei fan si è distinto per la sua originalità. ‘Perroautonomo’, un appassionato sviluppatore, ha creato un Remake in prima persona di Resident Evil 2 utilizzando il motore di gioco Unity, dopo aver già realizzato una versione in prima persona del primo Resident Evil del 1996.

In questa versione, completamente ricostruita, è possibile esplorare le strade di Raccoon City, l’edificio della RPD e molto altro, fedelmente ricostruiti secondo il design del classico del 1998. Impersonando Leon Kennedy, ci si trova ad affrontare gli ambienti iconici del gioco, dando una prospettiva completamente nuova a luoghi che hanno ormai un quarto di secolo.

Al momento, il gioco non è ancora disponibile per il download, e ‘Perroautonomo’ ha ancora bisogno di aggiungere diverse cose per completare l’esperienza, ma non mancheremo di informarvi su ulteriori aggiornamenti su questa simpatica operazione fan made.