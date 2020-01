Resident Evil 2, una mod ci permette di metterci nei panni di Jill Valentine

La macchina incessante delle mod non accenna minimamente a fermarsi e, dopo avervi parlato qualche giorno fa ad esempio di come Fallout 4 fosse diventato Silent Hill grazie ad una di esse, oggi la fiorente community dei modder ci regala la possibilità di giocare l’ottimo remake di Resident Evil 2 nei panni nientepopodimeno che di Jill Valentine, l’amata protagonista del primo capitolo della celebre saga di Capcom.

La mod in questione, che potete trovare qui sull’arcinoto portale NexusMod, è stata creata dall’utente WallStaringCat partendo completamente da zero ed utilizzando tutta una serie di tool come Maya, Zbrush, Substance Painter e 3DS Max. Animazioni e movimenti facciali, invece, provengono direttamente dal modello di Claire presente all’interno del gioco. WallStaringCat in questo modo è riuscito a ricreare Jill Valentine in tutti i suoi aspetti caratteristici, con risultati, come potete vedere nell’immagine qui sotto, decisamente notevoli.

Non è ovviamente la prima volta che una mod ci permette di giocare nei panni di Jill Valentine al remake di Resident Evil 2, ma questa volta si tratta come precedentemente accennato di un modello creato completamente da zero e non proveniente dal remake del primo capitolo come nei casi precedenti.

Che ne pensate di questa notizia e del grande lavoro fatto da WallStaringCat, la resa finale di Jill Valentine vi ha soddisfatto o speravate invece in qualcosa di meglio? In base al vostro punto di vista apprezzate tutte queste modifiche al titolo originale? Le utilizzate talvolta o preferite vivervi l’esperienza senza cambiamenti di nessuna sorta? Fateci sapere che ne pensate a riguardo direttamente nei commenti sotto questa notizia!