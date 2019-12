Resident Evil 2 Remake, a breve un possibile aggiornamento legato a Nemesis

Un aggiornamento di Resident Evil 2 Remake, almeno per versione PC, sarebbe in arrivo il 18 dicembre prossimo. Resta infatti ancora da chiarire il misterioso achievement dal nome Jill è stata qui introdotto in maniera anonima il mese scorso e ancora non sbloccabile all’interno del gioco.

Si era pensato che un possibile indizio potesse arrivare dalla demo R.P.D. di Resident Evil 2 Remake tornata disponibile il 12 dicembre anche su PC ma a parte la “voce” di Nemesis che è possibile ascoltare all’esterno della stazione di polizia non c’è alcun indizio sulla presenza della sorella di Chris e componente delle S.T.A.R.S. né nel gioco principale né tantomeno nella nuova versione di prova.

RESIDENT EVIL 2_20190131175116

Secondo quanto scritto sul forum ufficiale del gioco su Steam, un aggiornamento è previsto per mercoledì prossimo 18 dicembre e a quel punto la lettera di Jill che serve per sbloccare l’achievement dovrebbe essere resa disponibile all’interno del gioco. La data non è casuale perché proprio nella stessa giornata dovrebbe esserci un nuovo Q&A degli sviluppatori in merito al remake del terzo capitolo.

A breve inoltre dovrebbero essere disponibile anche il preordine di Resident Evil 3 Remake su Steam come d’altronde è già accaduto, invece, sul PSN dove il gioco si può già preacquistare da un paio di giorni.

Preordinando il titolo, tra l’altro, sarà possibile ottenere due bonus, ovvero il Resident Evil 3 Special Theme e un pacchetto costumi classici dedicato a Jill e a Carlos, dato che entrambi i personaggi infatti hanno avuto un massiccio redesign anche in termini di abbigliamento. Resident Evil 3 Remake è previsto su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal 3 aprile del 2020 e conterrà anche Resistance, la nuova modalità multiplayer online di Resident Evil da due sino a cinque giocatori.