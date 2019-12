Resident Evil 2 Remake: arriva un aggiornamento a tema Resident Evil 3?

Ieri è arrivata finalmente la conferma ufficiale: Resident Evil 3 Remake si farà e, soprattutto, è in arrivo a breve termine; il 3 aprile 2020 il gioco di Capcom sarà rilasciato su PC, PlayStation 4 e Xbox One. I rumor erano iniziati già mesi fa e, recentemente, un leak aveva praticamente confermato l’esistenza del gioco. L’attesa non sarà lunga, ma potrebbe essere ancora più breve: pare infatti che Resident Evil 2 Remake stia per ricevere un update legato al terzo capitolo.

Questa supposizione nasce dal fatto che, tra gli achievement della versione Steam del gioco, è apparso un nuovo obbiettivo (chiamato, in traduzione, “Inseguendo Jill”) che chiede di raccogliere una lettera di Jill. Ricordiamo che Jill sarà la protagonista del terzo capitolo e che la trama del due giochi si sovrappone in parte, quindi è sensato che qualcosa di legato a Jill possa essere trovato da Claire o da Leon.

Attualmente non ci sono informazioni ufficiali in merito, ma è improbabile che si tratti di un errore di qualche tipo. Capcom non è nuova a sorprese di questo tipo e “collegare” i due giochi con un piccolo contenuto gratuito è un’ottima idea. I fan, di certo, apprezzerebbero.

Ora come ora, comunque, non possiamo sapere esattamente di cosa si tratti (semplicemente un oggetto piazzato nel gioco originale oppure qualcosa di più sostanzioso?) e sopratutto non sappiamo quando sarà reso disponibile. L’achievement non può inoltre essere ottenuto con l’attuale versione di Resident Evil 2 Remake; arriverà a breve, oppure dovremo attendere il rilascio del nuovo remake?

Diteci, voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe qualcosa di nuovo per il secondo capitolo, in attesa del terzo?