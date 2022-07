La strategia di effettuare dei veri e proprio “remake” della serie di Resident Evil ha sicuramente ripagato Capcom. Nel corso delle ultime ore, infatti, il publisher e sviluppatore nipponico ha svelato i dati di vendita del rifacimento del secondo capitolo, che debuttò nel lontano gennaio 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC. E il numero di copie che i giocatori hanno acquistato è decisamente importante. Difficile anche superarlo, almeno nel breve periodo.

Come annunciato da Capcm su Twitter, infatti, Resident Evil 2 Remake è riuscito a vendere più di 10 milioni di copie in tutto il mondo, su tutte le piattaforme, appunto in tre anni. Un successo importante, che non accenna a fermarsi: a marzo del 2022 erano ben 9,6 milioni le copie vendute, segno dunque che il gioco ha continuato ad attirare l’attenzione del pubblico e dei giocatori, convinti forse anche dai vari update next gen pubblicato in occasione di giugno 2022.

I dati parlano chiaro: c’è ancora voglia di Resident Evil e difficilmente si fermerà. La serie sembra essere tornata ai fasti di tempo, come dimostrato dai capitoli 7 e Village, così come dal remake del terzo e del quarto capitolo, quest’ultimo in arrivo solamente nel 2013. Il supporto di Capcom è però evidente anche nei contenuti: la terza persona per l’ottavo capitolo, per esempio, arriverà a ottobre 2022, insieme a un DLC completamente inedito.

Il futuro della serie di Resident Evil appare dunque radioso, almeno per quanto riguarda i videogiochi. Quello delle serie TV e del cinema, però, non sembra così promettente. Nel corso degli anni i vari esperimenti sono stati giudicati dai fan un po’ troppo approssimativi, come accaduto in occasione della nuova serie Netflix, di cui vi abbiamo raccontato i vari dettagli a questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.