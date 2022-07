Oltre all’update ufficiale, se volete migliorare sensibilmente la qualità visiva del remake di Resident Evil 2 per PC, allora abbiamo quello che fa per voi. Stiamo parlando, come avrete potuto capire dal titolo della notizia, di una vera e propria mod per il gioco di casa Capcom, sviluppata dall’italiano Giulio Guglielmi.

La mod grafica è una sorta di rework di alcuni aspetti tecnici di Resident Evil 2. Come annunciato dal modder, l’intera opera è basata su un metodo alternativo rispetto al classico RTGI di Pascal Glicher, chiamato DDGI, ovvero Dynamic Diffuse Global Illumination. Grazie a questa feature, ora è possibile ottenere ombre e luci dinamiche diffuse, insieme ad alcune riflessioni realistiche, calcolate in tempo reale sfruttando la potenza della GPU e utilizzando un reshade come post-processing injector.

Questa mod arriva in soccorso di tutti coloro che hanno scaricato l’update ufficiale del gioco, ma che purtroppo appesantisce i PC e priva il titolo delle riflessioni e degli effetti RTX all’interno della Stazione di Polizia di Raccoon City. I due aspetti negativi sono stati segnalati anche da Digital Foundry nel loro esame dell’update next gen per la versione PC del survival horror, ma ora grazie a questa mod sono stati colmati. Potete dare uno sguardo alla resa grafica della mod in 8K grazie al video che trovate poco più in basso. Il test è stato effettuato su una RTX 3090 Ti e i risultati sono più che soddisfacenti: 60 FPS in 8K, con tutti gli effetti Ray Tracing abilitati. La mod, infine, include anche effetti cinematografici come il Color Grading e il Depth of Field.

Chiaramente, lo stesso modder ha informato tutti i giocatori che si tratta ancora di un work in progress. “Ci sono ancora margini di miglioramento e ulteriori sperimentazioni”, le parole di Guglielmi contenute nella mail che ha annunciato e mostrato la mod. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.