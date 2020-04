Resident Evil 3 diventa Dino Crisis grazie a una mod

Con le mod si possono fare veri e autentici miracoli, persino trasformare un gioco in un altro. Diciamoci la verità, quanto attendiamo un remake di Dino Crisis? Forse il survival horror più originale degli anni 90 che vedeva la base di Resident Evil tramutata in una tremenda sopravvivenza contro i dinosauri.

È evidente che l’interessa per un ritorno di Regina sia alto, lo testimonia Dino Evil 3, una mod di Reisdent Evil 3 Remake che trasforma il gioco in un Dino Crisis fan made – con le dovute proporzioni si intende. Certo che vedere dinosauri al posto degli Zombie è abbastanza inquietante, testimoniando e confermando ancora oggi di quanto un remake del primo capitolo di Dino Crisis sarebbe perfetto oggi.

Ovviamente la mod è disponibile solo su PC attraverso questo indirizzo ed è piuttosto limitata. Jill è trasformata in Regina, mentre gli zombie sono stati inizialmente sostituiti da Hunter Alfa e successivamente da piccolissimi T-Rex assetati di sangue, bisogna però dire che lo sviluppatore ha confermato che siamo nelle prime fasi dello sviluppo ed è quindi destinata a evolversi diventando qualcosa di più grande.

Vi ricordiamo che Capcom fu spronata a realizzare il remake di Resident Evil 2 proprio grazie ai ragazzi italiani di Invader Studios – ideatori di Daymare 1998 – quindi queste mod possono, in qualche modo, possono spingere la stessa azienda giapponese a capire ciò che i fan vogliono realmente.

È comunque auspicabile un ritorno di Regina, magari su next-gen – Ps5, Xbox Series X e PC – visto che Capcom ha più volte detto di voler far ritornare numerose vecchie IP e Dino Crisis ha tutte le carte in regola per essere una di queste. Che cosa ne pensate voi di questa mod? Avete intenzione di provarla? Oppure aspettate che Capcom annunci un nuovo capitolo della saga horror? Fatecelo sapere nello spazio riservato ai commenti e diteci la vostra.