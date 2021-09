Resident Evil 3: Jill ruba la tuta al DOOM Slayer in quest mod

Il mondo delle mod non si ferma mai, e c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire ogni giorno. Il remake di Resident Evil 3 è sicuramente uno dei titoli presi più d’assalto dalla community dei modder, e alcune di queste creazioni fan-made riescono sempre a sorprendere.

Tra tutte le mod disponibili per la versione PC di Resident Evil 3 Remake, c’è n’è una in cui Jill Valentine indossa per tutto il gioco la tuta del DOOM Slayer. La versione della tuta è ispirata ai capitoli recenti di DOOM e calza a pennello alla protagonista del terzo capitolo della serie Capcom.

La mod è fatta davvero bene e risulta essere una delle migliori in circolazione per quanto riguarda i costumi alternativi da dare ai personaggi del gioco.

Se questa mod vi ha incuriosito, sappiate che la potete scaricare direttamente dal sito NexusMod a questo indirizzo.