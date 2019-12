Resident Evil 3 Remake: scoperte le immagini delle copertine ufficiali?

Resident Evil 3 Remake è uno dei grandi desideri degli appassionati fin dal rilascio di Resident Evil 2 Remake, avvenuto a inizio anno. L’opera di Capcom ha profondamente colpito pubblico e critica e tutti non vedono l’ora di mettere le mani sul nuoo gioco: non bisogna però dimenticarsi che per ora non vi è stato alcun annuncio ufficiale. Questo ovviamente non ha impedito ai rumor di circolare con insistenza.

Ora, inoltre, spuntano in rete due immagini, probabilmente le copertine di Resident Evil 3 Remake. Come potete vedere anche nei tweet qui sotto, un tracker del PlayStation Store ha scovato all’interno del negozio digitale due edizioni della versione giapponese del gioco “BioHazard Resident Evil 3”. Pare infatti che ci sarà una versione standard e una chiamata Versione Z. A troneggiare in entrambe le immagini è il Nemesis, famigerato nemico del gioco originale.

What if the game was revealed before TGA at a different event? Nah… I'm just kidding. Unless… 😳😳😳 https://t.co/9352ivzs8a — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) December 3, 2019

I rumor continuano a sommarsi e, a questo punto, è difficile avere dubbi sull’esistenza di Resident Evil 3 Remake. Ripetiamo ancora una volta che queste sono per ora solo voci di corridoio non confermate. Volendo però credere ai leak, pare che un annuncio sia previsto per i The Game Awards 2019: il palco di Geoff Keighley sarebbe di certo un momento perfetto per presentare all’intero mondo il nuovo gioco di Capcom.

Daniel Ahmad, noto analista di Niko Partners e insider dell’industria, ha però detto qualcosa di interessante: “E se il gioco fosse presentato prima dei The Game Awards 2019, a un differente evento? No… sto scherzando. A meno che…!” Cosa sa Ahamad? È difficile dirlo.

I TGA 2019 avranno luogo il 13 dicembre (in Italia), quindi in ogni caso mancano meno di dieci giorni. L’attesa non sarà troppo lunga, sempre ammesso che tutti questi rumor, leak e tease non siano solo fumo. Diteci, voi sperate che sia tutto vero?