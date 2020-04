Resident Evil 3 e le espressioni facciali al 500%, ecco l’assurda mod in video

Con l’arrivo del grandioso rifacimento del secondo capitolo della saga survival horror di Capcom, i fan più sfegatati si sono da subito sbizzarriti nella realizzazione di alcune particolari mod, come nuove skin da applicare ai protagonisti, o addirittura sostituendo quest’ultimi con personaggi presenti in altri giochi o provenienti da alcune celebri opere cinematografiche. Lo stesso identico trattamento è stato riservato al recente Resident Evil 3 Remake, uscito lo scorso venerdì 3 aprile su Xbox One, PC e PlayStation 4.

Nella mira dei modder è finita la protagonista intenta a scappare dall’incidente di Raccoon City: ci riferiamo ovviamente a Jill Valentine, la quale è stata sostituita da Isabelle, l’iconico personaggio appartenente all’universo di Animal Crossing. Dopo questa simpatica mod, oggi vi parliamo della modifica attuata dallo youtuber DPO23, il quale ha mostrato un video in cui l’espressione facciale dei vari personaggi è stata modificata talmente tanto da farci dimenticare le atmosfere cupe che caratterizzano il gioco. Se volete farvi due risate, vi consigliamo la visione di questo simpaticissimo video presente proprio qui sotto.

Jill Valentine

Lo youtuber in questione è tornato mostrandoci questo filmato relativo a Resident Evil 3 Remake dopo un lungo periodo di pausa durato ben cinque mesi. DPO23 è divenuto famoso grazie proprio a questi “speciali trattamenti” dedicati ad alcuni videogame. Tra questi spiccano le irriverenti modifiche facciali attuate in Heavy Rain e Beyond: Two Souls.

Molto simpatico anche il video dedicato a Resident Evil 2 Remake, con le espressioni facciali alterate di Leon e Ada, senza dimenticarci della scena iniziale del gioco che vede protagonista la modifica attuata al trasportatore del camion. C’è da dire come queste mod riescono letteralmente a capovolgere il tono delle scene tese e cupe tipiche dei due remake, tutto in favore di un momento di pura ironia.